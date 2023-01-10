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Bilim insanları uzun Covid-19’un çaresini buldu

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Bilim insanları corona virüsüne yakalanıp iyileştikten sonra baş ağrısı, beyin sisi, halsizlik gibi belirtilerin devam ettiği "uzun Covid-19" sendromu ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.
Bilim insanları uzun Covid-19’un çaresini buldu

Brezilya’da yapılan bir araştırma corona virüsünü atlatan bazı kişilerde görülen “uzun Covid-19” sendromu ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP isimli kuruluşta yapılan araştırmada 18 yaşın üzerindeki Covid-19 geçiren kişilerin verileri incelendi.
749 kişinin sağlık durumunu mercek altına alan bilim insanları fiziksel aktiviteye katılmayan ve daha az hareket eden bireylerde bir ya da daha fazla semptom görüldüğünü duyurdu. Bilim insanları ayrıca corona virüsünü yendikten sonra belirtileri devam eden insanlarla hiç belirti göstermeyenleri kıyaslayarak belirti göstermeyenlerin daha çok fiziksel aktivite yaptığını da ortaya çıkardı.

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