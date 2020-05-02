  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bilim insanları, virüs taşıyan yarasaların neden hasta olmadığını açıkladı

» »
Bilim insanları, virüs taşıyan yarasaların neden hasta olmadığını açıkladı
Bilim insanları, virüs taşıyan yarasaların neden hasta olmadığını açıkladı

Bilim insanları, yarasaların SARS, Ebola gibi çok sert etkileri bulunan güçlü virüsleri taşıdığı halde neden etkilenmediğini, Sting adı verilen bağışıklık geninde meydana gelen bir mutasyondan kaynaklı olabileceğini söylüyor.

Virüslerin olumsuz etkileri hem insanlarda hem hayvanlarda birçok semptom gösterirken, bu etkiler yarasalarda mutasyon geçiren 'Sting' geni sebebiyle görülmüyor. 

, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışmalarına devam eden Prof. Peng Zhou, başlangıçta yarasalarda güçlü bir antikor olduğunu düşünerek çalışmaya başladıklarını, fakat daha sonra Sting'in, hücrelerin sitoplazmasında bulunmaması gereken DNA’ları tespit ederek hücreyi ele geçirmesine engel olduğunu gösteren bulgular olduğunu söyledi.

İnsan bağışıklık sisteminde ise bu DNA’lar birden çok hücreye yayılıyor, DNA’yı tanıyıp antikor geliştiriyor ve savaşmaya başlıyor. Bu süreçte ise yüksek ateş gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Sting'in, daha çok virüslerde bulunan RNA materyalini de tespit edebileceği düşünülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığı günden beri çalışmalara devam eden bilim insanları, Kovid-19'un önce yarasadan bir başka hayvana, daha sonra insana bulaşmış olabileceğini öne sürüyor.

ABD'de bulunan ve kar amacı taşımayan bilim kuruluşu EcoHealth Alliance'ın başkan yardımcısı Kevin Olival, 30 yıldan daha uzun süre yaşayan dünyanın tek uçan memeli hayvanı yarasaların 130'dan fazla virüs taşıdığını belirtti.

Yarasaların uçuş sırasında vücut ısıları 38 derecenin üstüne çıkarken, kalp atışları da dakikada 1000'i geçiyor.

Singapur'da Duke-NUS Tıp Fakültesi'nde yarasa virüsleri üzerine çalışan Linfa Wang, bu hızın normalde birçok memelinin ölümüne yol açtığını, ancak yarasaların uçmanın zorluklarıyla baş edebilmek için bağışıklıklarında yeni bir sistem geliştirklerini söyledi. Yarasalarda mutasyona uğrayan bu sistem sayesinde zarar gören hücre hemen kendini tamir ediyor. Böylece enfeksiyonlara büyük tepkiler vermiyorlar.

Wang, virüslerin olumsuz etkilerine rağmen hayatta kalan yarasaların bağışıklık sistemlerini inceleyerek insanlar için de enfeksiyonlara karşı tedavi geliştirebileceğini düşünüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’tan koronavirüs önlemine eleştiri: Faşist bir yaklaşım30 Nisan 2020 Perşembe 10:52
  • Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı30 Nisan 2020 Perşembe 10:41
  • İtalya'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 323 Kişi Hayatını Kaybetti30 Nisan 2020 Perşembe 08:59
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 427 Kişi Öldü30 Nisan 2020 Perşembe 08:55
  • İngiltere'de Kovid-19'a Bağlı Olarak Son 24 Saatte 765 Can Kaybı Yaşandı30 Nisan 2020 Perşembe 08:53
  • Çocuklarda Görülen Yeni Sendromda Kovid-19 Şüphesi30 Nisan 2020 Perşembe 08:50
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık30 Nisan 2020 Perşembe 08:48
  • ILO: Koronavirüs Krizi 1,6 Milyar İşçinin Geçim Kaynaklarını Yok Edebilir30 Nisan 2020 Perşembe 08:45
  • Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor30 Nisan 2020 Perşembe 08:42
  • İsrail’de ölenlerin sayısı 215’e yükseldi30 Nisan 2020 Perşembe 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti