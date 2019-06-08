Bilim İnsanları, Vücudumuzun Dayanıklılık Sınırını Ortaya Çıkardı

Bilim insanları tarafından yapılan son çalışmalarda, bir insanın dayanma sınırının 4.000 kalori ya da dinlenme metabolizma hızının 2.5 katı olduğu belirlendi.

Bilim insanları bu değerleri aşmanın şu an için mümkün olmadığını düşünüyorlar.

Bilim insanları, insan vücudunun ne kadar dayaklı olduğunu anlamak için bazı araştırmalar yaptılar. Amerika'da bulunan Duke Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, bu sorunun cevabını bulabilmek için Fransa Bisiklet Turu ve 5.000 kilometre yarışı (Amerika'nın batı kıyısı olan California'dan başlayarak, ülkenin doğu kıyısı olan Washington'a kadar süren yarışma) gibi yüksek efor gerektiren aktivitelere katılan sporcuları incelediler.

Araştırmanın verileri, 5.000 kilometre yarışına katılan atletlerin harcadıkları kaloriler doğrultusunda ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda atletlerin koşuya başlamadan önce dinlendikleri sırada harcadıkları enerji, koşu sırasındaki dinlenme sırasında harcadıkları enerjiyle birlikte atlerlerin koşu sırasında ne kadar kalori yaktıkları tespit edildi. Buna göre bir insanın uzun vadeli dayanıklılık sınırının, günde 4.000 kalori veya bir kişinin dinlenme halindeki metabolizma hızının 2.5 katı olduğu belirlendi.

Elde edilen verilere göre koşucuların birkaç saat süren bir maratonda harcadıkları enerjinin normal insanlara göre 15.6 kat fazla olduğunu belirleyen bilim insanları, Fransa Bisiklet Turunda ise normal insanlara oranla 4.9 kat daha fazla enerji harcadıkları ortaya çıktı. Bu durum 95 gün boyunca devam eden Antarktika yürüyüşünde ise 3.5 kat olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Herman Pontzer, bu dayanıklılık seviyesinin üzerine çıkmanın mümkün görünmediğini açıkladı. Üst üste birkaç gün boyunca yoğun egzersiz yapılabileceğini açıklayan Pontzer, bu durumun devamlılığının olamayacağını ifade etti. Bugüne kadar dayanıklılık sınırları aşan kimsenin olmadığını söyleyen Pontzer, dayanıklılık durumunun kaslardan ziyade sindirim sistemiyle alakalı olabileceğini söyledi. Bunun nedenini sindirim sisteminin yüksek enerji gerektiren durumlarda besinleri sindirerek kaloriye çevirmekte yetersiz kalması olarak açıklayan Pontzer, sporcuların bu veriyi dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti.