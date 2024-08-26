Bilim insanları yapay zekayı demans riskini tahmin etmek için kullanacak

Bilim insanları bir kişinin demans riskini tahmin edebilecek bir araç geliştirmek amacıyla yapay zeka kullanarak bir milyondan fazla beyin taramasını inceleyecek.

TRT Haber’in Guardian’dan aktardığı haberine göre Edinburgh ve Dundee Üniversiteleri’ndeki araştırmacılar ‘NEURii’ adlı küresel bir araştırma projesi kapsamında İskoçya’daki hastalardan on yılı aşkın süredir elde edilen tomografi (CT) ve emar (MR) taramalarını inceleyecek.

Araştırmacılar, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak bu taramaları hastaların sağlık kayıtlarıyla eşleştirip doktorların demans riskini daha iyi belirlemesine yardımcı olabilecek kalıpları tespit etmeyi hedefliyor.

Bu çalışmanın sonucunda geliştirilecek dijital araçlar, radyologların hastaları tararken demans riskini daha erken ve doğru bir şekilde tespit etmesini sağlayacak.

Ayrıca çalışmada toplanan veriler, İskoçya Ulusal Güvenli Alanı’nda biriktirilecek ve gelecekteki araştırmalar için kullanılabilecek.

Verilerin, demansın daha iyi anlaşılmasına ve potansiyel olarak yeni tedavilerin geliştirilmesine de yardımcı olabileceği düşünülüyor.