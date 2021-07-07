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Bilim insanları "yapayalnız" bir bulut keşfetti

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ABD’nin Huntsville kentindeki Alabama Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, "hiçbir galaksinin olmadığı bir diyarda", Samanyolu'ndan daha büyük, izole bir bulut keşfetti.
Bilim insanları "yapayalnız" bir bulut keşfetti

"Yetim" ve "yalnız" bulut diye nitelendiren gizemli oluşum, Güneş’in 10 milyar katı kütleye sahip sıcak gazla dolu. Bu da bulutun kütlesini, küçük galaksilerden bile daha büyük kılıyor.

Bulut, Dr. Ming Sun liderliğindeki bir grup tarafından Abell 1367'de keşfedildi. Aslan Kümesi olarak da adlandırılan A1367, yaklaşık 70 galaksinin yer aldığı bir gökada kümesi ve Dünya'dan yaklaşık 300 milyon ışıkyılı uzaklıkta.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Gizemli bulut ise bu kümenin içinde, galaksiler arasında bir boşlukta yer alıyor.

Bulut, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) amiral gemisi diye bilinen X-ray Multi-Mirror Mission isimli teleskopla bulundu. Ayrıca Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki Çok Büyük Teleskop ve Japonya'nın optik teleskopu Subaru’yla da gözlemlendi.

Gözlemlerden elde edilen bulgular ışığında ESA, bulutun birçok görüntüsünü yayımladı.

Dr. Sun, "Bu heyecan verici ve aynı zamanda şaşırtıcı bir keşif. Doğa bilimlerinin en eskisi olan astronomide her zaman yeni sürprizlerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Ancak, bulut herhangi bir galaksiyle ilişkili değil ve 'galaksinin olmayan bir diyarda.

Öte yandan Dr. Sun, bulutun büyük olasılıkla kümedeki büyük, bilinmeyen bir galaksiden geldiğini de sözlerine ekliyor.

Buluttaki gaz, ev sahibi galaksi saniyede bin veya iki bin kilometre hızla sıcak gazın içinde süzülürken, kümedeki sıcak gazın ram basıncı tarafından uzaklaştırılır.

Bilim insanları bu devasa, gizemli bulutun, ev sahibi galaksiden çıktıktan sonra yüz milyonlarca yıl hayatta kaldığını tahmin ediyor.

Araştırmacıların bulutun bunca zaman boyunca neden dağılmadığını henüz çözemedi.

Ancak yeni keşif, galaksi kümelerinin içindeki ortamlara dair yeni bilgiler vermekle kalmadı, aynı zamanda bu devasa yapıları anlamanın yeni bir yöntemini de sundu.

Zira bu keşifle birlikte küme içindeki ortamın galaksileri gazlarından arındırabileceğine dair gözlemsel kanıt elde edilmiş oldu.

Londra merkezli akademik dernek Kraliyet Astronomi Cemiyeti’ne sunulan araştırma, cemiyetin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society isimli hakemli bilimsel dergisinde yayımlandı.

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