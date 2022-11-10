Bilim insanları yapışmaz tavalardaki tehlikeye karşı uyardı

Teflon tavalardaki çiziklerin milyonlarca toksik mikro plastik partikülü açığa çıkarabileceğini söyleyen Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden araştırmacılar, kullanıcıların dikkatli davranması gerektiğini belirtiyor.

Daily Mail’in haberine göre, mikroskobik parçacıkları ölçmek için ışık dalgalarını kullanan araştırmacılar, teflon kaplı tavadaki küçük bir çiziğin bile, küçük toksinlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu buldular.

VÜCUTTA ÇOK UZUN SÜRE KALIYOR

Sonsuza kadar kimyasallar olarak da bilinen perflorlu ve poliflorlu maddeler (PFAS), milyonlarca mutfak eşyası yapmak için kullanılan yapışmaya ve ısıya dayanıklı parçacıklardır. Son yıllarda, bu maddelerin, çeşitli kanser türleri, otizm ve kısırlık gibi bir dizi sağlık sorunuyla ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Bir kişi PFAS kimyasalları ile kirlenmiş yiyecekleri yediğinde, bu maddeler, idrar yoluyla çok yavaş bir şekilde ayrıldığı için vücutta uzun süre kalır. 2020’de yapılan bir araştırma, ABD’lilerin yüzde 99’unun kan dolaşımında tespit edilebilir seviyelerde olduğunu buldu.

Science of The Total Environment’da bulgularını yayınlayan araştırmacılar, tavalardan çıkan toksik parçacıklardan korunmak için çizilmiş ürünlerin kullanılmaması gerektiğini ve PFAS kimyasallarına yönelik daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.