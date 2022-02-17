Bilim İnsanları Yarasalarda 3 Yeni Virüs Keşfetti

İki yıldan fazla süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüste 5 milyona aşkın kişi hayatını kaybetti. Son zamanlarda varyantın nereden ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi sağlanamazken bilim insanlarından konuyla ilgili korkutucu bir haber geldi.

SAĞLIĞA ZARAR VERME POTANSİYELİ BULUNUYOR

Araştırmacılar BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı üç yeni koronavirüs keşfettiklerini bu yeni açıkladı. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlik taşıdığını açıklandı. Bilim insanları, söz konusu virüslerin sağlığa zarar verme potansiyelinin olduğunu ancak kesin bir sonuç için araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit, söz konusu keşfedilen virüslerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklı olabileceğinin altını çizdi.

ORİJİNAL VİRÜSTEN YÜZDE 60 DAHA İYİ

Avustralyalı uzmanlar tarafından inceleme altına alınan varyantın aşılarda kaçınma konusundaki gücünü belirlediler. Araştırmaya göre, Çin’in Wuhan kentinde çıkan koronavirüse göre antikorlardan kaçmada yüzde 60 daha başarılı olduğu kaydedildi.