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Bilim insanları, yaşanılan çevrenin insan beynini etkileyebileceğini ortaya koydu

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ScienceDaily'nin haberine göre, Wisconsin Üniversitesinden bilim insanları, 601 kişiyle yapılan araştırmada yaşanılan çevrenin insan beyni üzerindeki etkilerini inceledi
Bilim insanları, yaşanılan çevrenin insan beynini etkileyebileceğini ortaya koydu

Bilim insanları, "geri kalmış yerleşim yerlerindeki" insanlarda beynin demans (bunama) ilişkili bölgelerinde "beyin küçülmesi" görürken diğer grupta herhangi bir küçülme olmadığını tespit etti.

Araştırma kapsamında, Wisconsin eyaletinde ikamet eden 601 kişi 10 yıl süreyle takip edildi.

 

Bu kapsamda, söz konusu kişilerin beyninin demans ile bağlantılı kısımları belirli aralıklarla ölçülerek bu gruba hafıza testleri gibi bir dizi değerlendirme teknikleri uygulandı.

Araştırmacılardan Amy J. H. Kind, demans tedavisi için kesin bir yöntem bulunmadığına işaret ederek hastalık ilerlemeden bazı tetikleyici faktörlerin belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kind, insanların içerisinde yaşadığı sosyal, kültürel ve fiziksel koşulların "demans" ve "beyin küçülmesi" üzerinde etkili olduğuna dair tatmin edici kanıtlar elde ettiklerini bildirdi.

Bulgularının geri kalmış yerleşim yerlerindeki insanların demans karşı daha savunmasız olduğuna işaret ettiğine atıfta bulunan Kind, bunda hava kirliliği, sağlık hizmetlerine erişim, stresli yaşam ve sağlıklı beslenmenin de rol oynadığını ileri sürdü.

Araştırma, Amerikan Nöroloji Akademisinin tıp dergisi Neurology'de yayımlandı.

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