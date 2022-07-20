Bilim insanları yeni bir Güneş fırtınasına karşı uyarıda bulundu

Bilim insanları, bir güneş fırtınasının, Dünya'ya doğru ilerlediğini ve dünya çapında kitlesel elektrik kesintilerine ve kaosa neden olabileceğini belirttiler.

Birkaç gün önce, Güneş yüzeyinde dev bir siyah leke patladı. Oluşturduğu noktalar, muazzam jeomanyetik Güneş fırtınalarına yol açabileceğinden, bilim insanları arasında hemen endişe yarattı.

Zaman zaman, devasa güneş patlamaları Dünya ile çarpışabilir ve bu, düşünülenden daha sık olabilir.

Bununla birlikte, gezegene büyük bir Güneş patlaması çarparsa, bu süreçte kaçınılmaz olarak panik ve kaosu teşvik eder ve dünya çapında elektrik kesintilerine neden olma potansiyeline sahip olabilir.

NASA UYARI YAYINLADI

Daily Star’ın haberine göre, bu yeni patlamanın ne kadar yıkıcı olabileceği bilinmiyor ama bize doğru geldiğine inanılıyor.

Somut bir zaman olmamasına rağmen, güneş fırtınasının yakın zamanda Dünya’ya çarpması bekleniyor. NASA, önümüzdeki birkaç saat içinde Dünya’yı etkileyebileceğine dair bir uyarı yayınladı.