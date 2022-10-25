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Bilim insanları, yeni buluşlarıyla düşünce okumaya hazırlanıyor

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Yeni geliştirilen bir algoritma, insanlarının beyin taramalarını gerçekleştirerek düşüncelerin okunmasını sağlıyor ve konuşamayan insanların dünyayla iletişim kurmasına yardımcı olmak adına umut oluyor.
Bilim insanları, yeni buluşlarıyla düşünce okumaya hazırlanıyor

Bilim insanları, artık beyin taramalarını çözmek için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir model kullanarak düşüncelerin okuyabilir.

Texas Üniversitesi tarafından geliştirilen buluş, konuşamayan veya yazamayanların ilk kez iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalarda; denekler anlatılan hikayeleri dinlerken, bilim insanları da beyinlerinin doğal dille ilişkili alanlarını taradı ve taramayı, bireylerin ne dinlediklerinin bir özetini veren yapay zeka destekli kod çözümleyici ile besledi.

Şimdiye kadar bu işlem sadece beyne elektrotlar yerleştirilerek gerçekleştirilebiliyordu. Şu an için sistem, bir kişinin ne düşündüğünü kelimesi kelimesine söyleyemez, ancak düşünceleri hakkında bir fikir verebilir.

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