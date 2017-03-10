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Bilim insanlarından 40 günde hafızayı iki katına çıkaracak formül

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Bilim insanlarından 40 günde hafızayı iki katına çıkaracak formül
Araştırmacılar günde 30 dakikalık bir çalışma ile 40 günde bilgileri hatırlama kabiliyetinin 2 katına çıkartılabileceğini belirtiyor.

Daily Mail’in haberinde aktarılan ve Hollandalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma gösteriyor ki hafıza şampiyonları ile normal insanlar arasında beynin hafıza anatomisi bakımından bir fark bulunmuyor. Yani şaşırtıcı sayıda şeyi ezberleyebilmek gayet öğrenilebilir bir kabiliyet.

40 gün boyunca günde 30 dakikalık çalışma seansları sayesinde daha önce bu konuda bir pratiğiniz olmasa bile hafıza kapasitenizi 2 katına çıkartabilirsiniz.

Hafıza üzerine pratik yapmamış ya da özel bir hafıza yeteneği olmayan insanlar bir kelime listesinden ortalama 26 kelime hatırlayabiliyorken söz konusu egzersizler ile bu sayı 62’ye çıkartılabiliyor. Egzersiz bırakıldıktan dört ay sonra da hatırlama seviyesi korunuyor.

Hollandalı araştırmacılar, beyin taramaları ile bu hafıza egzersizinin deneklerin beyninde doğrudan değişikliğe yol açtığını görmüşler.  Makalenin baş yazarı Radboud Üniversitesi Nerobilim bölümünden Asistant Profesör Martin Dresler, egzersizin davranış değişikliği ile birlikte hafıza yarışmacılarının beyninde görülen bağlantı desenlerinin oluşmasını sağladığını söylüyor. Dresler bunun için 23 hafıza yarışmacısı ile aynı yaş, zeka ve sağlık durumundaki 23 normal kişiyi karşılaştırmış.

Dresler taramalar sonucunda beyin anatomisinde bir fark olmadığını tespit etmiş, yani hafıza uzmanları farklı bir beyin ile doğmuyorlar.

Hafıza uzmanları aylar hatta yıllarca ipuçlarına dayalı hafıza stratejileri üzerine çalışıp egzersiz yapıyorlar. Bu çalışmada ise Doktor Dresler, loci metodunu seçmiş. Loci latince “yerler” anlamına geliyor ve bu yöntem bir listedeki öğeleri size tanıdık bir yere yerleştirme stratejisini kullanıyor.

Örneğin bir alışveriş listesindeki şeyleri hatırlamak için her bir öğeyi size tanıdık bir yerde, mutfağınız gibi, nereye koyacağınızı düşünüp öğeyi o yerle ilişkilendiriyorsunuz. Bu egzersizi 40 gün boyunca yarım saat yapan deneklerin, egzersiz yapmayan kontrol gurubu deneklerine göre  kelime hatırlama kapasitelerin yükseldiği tespit edilmiş.

Dr. Dresler bu hafıza stratejilerini öğrenip onları uygulamaya alıştığınız zaman egzersiz yapma ihtiyacının da azaldığını belirtiyor.

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