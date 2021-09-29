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Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Koronavirüs şeker hastalığına yol açıyor

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Bilim insanları, Covid-19’un pankreasta insülin üreten hücrelere bulaşma ihtimalinin mümkün olduğunu ve bu durumun pankreasın çalışma şeklini değiştirebileceğini tespit etti.
Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Koronavirüs şeker hastalığına yol açıyor

Bilim insanları, Covid-19’un pankreasta insülin üreten hücrelere bulaşma ihtimalinin mümkün olduğunu ve bu durumun pankreasın çalışma şeklini değiştirebileceğini tespit etti.

İngiliz The Guardian gazetesi, doktorların son dönemde sayıları hızla artan hastalarının “Covid-19 sonrasında şeker hastalığına yakalanmalarının” rahatsız edici boyuta ulaştığını aktardı.

BEYİN HÜCRELERİNE DE BULAŞIYOR

Sözcü’nün haberine göre, Covid-19’un pankreası enfekte ettiğini ve vücuttaki kanın glikoz seviyesini ayarlayan hormonlara zarar verdiğini açıklayan uzmanlar bazı incelemelerde bulundu. New York’taki Weill Cornell Tıp Fakültesi’nde görevli profesör doktor Shuibing Chen, Covid-19’un organlara nasıl etki ettiğini inceledi. Chen’in araştırması sonucunda Covid-19’un ciğerler, koloni kalp, böbrek pankreas ile birlikte beyin hücrelerine de bulaşabileceği tespit edildi.

Dün düzenlenen Avrupa Şeker Hastalıkları Araştırmaları Derneği’nin yıllık toplantısında bu sonuçları paylaşan Chen, “Biz buna bir kök hücrenin başka hücrelere dönüşmesi diyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse bu hücreler hücrelerin kaderini değiştiriyor. Örneğin hücreler sadece insülin üretmek yerine başka hormonları da üretmeye başlıyor ve direnç düşüyor” dedi.

Chen, Covid-19’u yenen bazı hastalarda ise şeker hastalığının bir süre sonra ortadan kaybolduğunun da altını çizdi.

Öte yandan İtalya’daki Siena Üniversitesi’nde görevli profesör doktor Francesco Dotta önderliğindeki bir bilim ekibi, Covid-19’un pankreas hücrelerine saldırdığını ve insülin üreten beta hücrelere zarar verdiğini tespit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dotta, “Hali hazırda diyabeti olan ya da diyabet olmasına ramak kalmış hastalar Covid-19’a yakalanınca, şeker hastalığını tetikliyor olabilir” ifadesini kullandı.

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