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Bilim insanlarından Corona uyarısı:O şarkıyı söylemeyin

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İsveç'te Lund Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Happy Birthday (Mutlu yıllar) şarkısını söylemek koronavirüsü (Covid-19) yayabilir. Çalışmada B ve P harflerinin bulaşıcı olabilecek büyük damlacıklar yaydığı tespit edildi
Bilim insanlarından Corona uyarısı:O şarkıyı söylemeyin

Uzmanlar el yıkarken 'İyi ki doğdun' şarkısını söylemenin zamanlama açısından iyi olabileceğini söylüyor. Ancak İsveç Lund Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma koronavirüs bulaşmış damlacıkları da yayabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsveç Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini inceledi. Araştırmacılar şarkı söylediğimiz zaman ne kadar virüs parçacığı yayıldığını anlamak için 12 sağlıklı şarkıcıya ve Covid-19'lu iki kişiye bir huniye şarkı söyletti.

Çalışma, şarkı söylemenin özellikle de yüksek sesli ve ünsüz harflerin zengin olduğu Mutlu Yıllar şarkısı gibi şarkıların çevredeki havaya çok fazla damlacık yaydığını gösterdi.

Araştırmacılar, şarkıcılar bir yüz maskesi takarsa ve mekanlar sosyal mesafeye uyup ve iyi havalandırma uygularsa, şarkı söylemenin neden olduğu riskin azaltılabileceğini söyledi.

NHS (Ulusal Sağlık Hizmeti),mikropların uzaklaştırılmasını sağlamak için mükemmel bir zaman olduğundan, elleri yıkarken iki kez 'Mutlu Yıllar) şarkısının söylenmesini tavsiye etmişti.

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