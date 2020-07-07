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Bilim insanlarından coronanın genetik şifresine ilişkin açıklama

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Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, corona virüsünde ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığı ileri sürüldü.
Bilim insanlarından coronanın genetik şifresine ilişkin açıklama

 

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen corona virüsü (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Bilim insanları, corona virüsünün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS

Neanderthaller, Buz Çağı’nda Avrupa’da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, corona virüsüne karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

‘GEN’ BANGLADEŞ’TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa’daki insanların yaklaşık yüzde 8’inde ve Amerika’daki insanların yaklaşık yüzde 4’ünde tespit edildiği belirtildi. Diğer yandan corona virüsüne karşı ölme riskini arttıran bu genin, Günay Asya’da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler’de daha yaygın bulunduğu ifade edildi.

GENİN CORONA VİRÜSÜ İLE İLİŞKİSİ

Araştırmada, corona virüsü hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü.

Bilimsel araştırmayı yürüten Profesör Hugo Zeberg ve Dr Svante Pääbo, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın ‘kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü’ olduğunu söyledi.

NEANDERTALLER KİM?

Bilim insanları bu insan türünün kalıntılarına ilk olarak dünya üzerinde Hırvatistan’da rastlamıştı. Neandertaller, on binlerce yıl önce insanlarla birlikte yaşayan ve görünüş ve boyut olarak insanlara çok benzemelerine rağmen daha bodur ve daha kaslı bir türdü.

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