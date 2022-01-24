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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Bilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

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İsveç'in saygı kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Covid-19'un ilk dalgalarında hastalananlardaki koku kaybı ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı.
Bilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde ortaya çıkan koku kaybı belirtisi ile ilgili dikkat çekici bir araştırma İsveç’te yapıldı…

İsveç’in saygın bilim kurumlarından Karolinska Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma corona virüsü salgınıyla birlikte ortaya çıkan koku ve tat kaybı ile ilgili yeni sonuçlar ortaya çıkardı.

İsveç’te yapılan araştırmada, corona virüsünün 2020 yılında corona virüsüne yakalanan ve tat-koku kaybını yitiren hastaların yaklaşık yarısının bu yetisini uzun süre boyunca ya da tamamen kaybettiği tespit edildi.

2020 yılının ilkbahar döneminde corona virüsüne yakalanan 100 kişiyi inceleyen uzmanlar, “Hastaların yüzde 4’ü tamamen koku duyusunu yitirdi. Üçte biri koku alma yeteneğinin azaldığını açıkladı ve neredeyse yarısı da koku alma duygusunun zarar gördüğünü söyledi. Koku ve tat alma yetisini yitirenlerin çoğu araştırmaya katılmadan önce bu özelliklerini yitirdiklerinin farkında değildi” açıklamasını yaptı.

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