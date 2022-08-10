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Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi

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ABD'li bilim insanları, son dönemde iyice yaygınlaşan elektronik sigaralar ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı. Uzmanlar, elektronik sigara içen erkeklerin yatak performansında düşüş görüldüğünü öne sürdü.
Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi

 

Son dönemde yaygınlaşan elektronik sigaraların cinsel hayatı olumsuz etkilediğine dair bir araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

“Sigarayı bırakmaya alternatif” olarak pazarlanan ve bu şekilde bir algı yaratılan elektronik sigaranın erkeklerde cinsel isteksizliğe, sertleşme sorununa ve iktidarsızlığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Araştırma New York’takİ Grossman Tıp Fakültesi ve Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapıldı.

Araştırmada elektronik sigara kullanan erkeklerin, bu cihazı kullanmayan erkeklere göre iktidarsızlık riskinin iki kat fazla olduğu sonucuna ulaşıldı. 20 yaşın üzerindeki 13.500 erkeğin katıldığı araştırmada bilim insanları cinsel hayat ile elektronik sigaralar arasındaki bağı mercek altına aldı. Bu cihazı kullananlarda kullanmayanlara oranla 2.4 kat iktidarsızlık ve sertleşme sorunu yaşadığı kayıtlara geçti.

Bilim insanları bu konuda incelemelere devam ettiklerini açıklarken bunun etkisini de açıkladı. Uzmanlar, “Elektronik sigarada kullanılan sıvıdaki çok yüksek nikotin seviyesi damarlara zarar vererek penise kan akışını azaltabilir” yorumunu yaptı. Öte yandan bu tür cihazlarda kullanılan kimyasalların vücuttaki testosteron seviyelerini de düşürme ihtimali olduğu kaydedildi.

“DERİNLEMESİNE İNCELEMEK GEREK”

Araştırmayı yürüten Dr. Omar El Shahawyl, “Araştırmalarımız sonucunda hiç sigara içmeyenlere oranla elektronik sigara kullananlarda daha yüksek iktidarsızlık oranı bulunuyor. Bu tür cihazlarla iktidarsızlık arasındaki bağı daha da derinlemesine incelemek gerek” dedi.

Araştırmaya katılan gönüllülerin neredeyse yarısının geçmişte sigara içtiği, yüzde 21’inin halen sigara içtiği ve yüzde 14’ünün de e-sigara içtiği belirtildi.

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