Bilim insanlarından felçli hastaların tekrar yürümesi için umut olacak keşif

Yeni bir araştırmaya göre, İsviçreli araştırma grubu NeuroRestore'dan bir grup araştırmacı, felçli bireylere yürüme yeteneğini geri kazandırabilecek nöronlar tespit ettiler.

Yeni bir araştırma, yürüme sorunu yaşayan hastalar için umut olacak sonuçlara ulaştı. Araştırmacılar, felçli bireylerde yürüme yeteneğini geri kazandırabilmek için önemli bir keşifte bulundular.

Araştırma, omurilik stimülasyonu ile aktive edilen ve yeniden şekillendirilen bir nöronun etrafında toplanıyor. Ve başarılı olduğunda, felçli bireylerin tekrar yürümesini sağlıyor.

Nöronun etkinliğini araştırmak için bilim insanları işe öncelikle farelerle başladılar. Bu çalışma, istenen sonuçları elde etmek için grubun tam olarak hangi sinirleri uyarmaları gerektiğini gösterdi. Ardından da araştırmacılar bulgularını kronik omurilik yaralanması olan dokuz gönüllü üzerinde test ettiler.

Omurilik yaralanmalarının bacaklarda felce yol açmasının en büyük nedenlerinden biri; beyinden omurgadaki sinir hücrelerine giden ve yürümeyi düzenleyen sinyallerin kesilmesi. Bu alanda daha önce yapılan araştırmalar, omurganın elektrikle uyarılmasının bacaklardaki felçleri tersine çevirebileceğini ve yürüme yeteneğini geri kazanılabileceğini göstermişti. Ancak bilim insanları, bunun tam olarak nasıl çalıştığından emin değildi.

Nihayet bu yeni araştırmayla beraber sinirbilimciler, tam olarak hangi sinir hücresinin yürüme yeteneğini geri kazandırdığını bulmayı başardılar.

Test sürecinde gönüllüler, haftada beş defaya kadar beş aylık simülasyon ve rehabilitasyona tabi tutuldu. Ve tüm gönüllüler bir yürüteç yardımıyla adım atabildiler. Tedavi yöntemi henüz geliştirilme aşamasında olsa da araştırmacılar, gelecek için umut taşıdığını belirtiyor.