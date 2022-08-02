Bilim insanlarından korkutan tahmin: Güneş fırtınası Dünya’ya çarpabilir

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) küçük bir jeomanyetik fırtınanın gezegenimize çarpma ihtimali olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, Dünya’ya çarpma ihtimali olan Güneş fırtınası için uyarıyor. Jeomanyetik fırtına, Güneş’in güneybatı bölgesindeki gaz püskürten bir koronal delikten kaynaklanıyor.

Uzay hava operasyonlarında çalışan Mike Cook, deliğin Güneş rüzgarlarını bir akışta çekerek hızlarını artırdığını söyledi.

NOAA’nın uzay hava durumu tahmin merkezi, geometrik fırtınalarını zayıftan güçlüğe göre beş aşamada sınıflandırıyor.

Araştırmacılara göre bu hafta Dünya’yı etkileyecek olan da en zayıf olanlardan biri olarak; Dünya’daki uydular ve teknolojiler üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olacak. Bununla birlikte, Dünya’nın manyetik alanını bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını da karıştırabilir.

Dünya, 19 Temmuz’da Kuzey ABD ve Kanada’ya çarpıcı auroralar getiren bir Güneş fırtınası yaşadı. Tamitha Skov cuma günü Güneş’in yüzeyinde yılan benzeri bir filament gördüğünü ve Dünya’nın çarpma bölgesine doğru hareket ettiğini duyurdu. Auroralar, kuzey gökyüzünü mor ve yeşilin çarpıcı elektrik tonlarıyla doldurdu.