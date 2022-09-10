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Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket buzulu parçalanacak

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"Felaket buzulu" olarak bilinen Thwaites Buzulu ile ilgili endişe yaratan bir araştırma bilim insanlarından geldi.
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket buzulu parçalanacak

Antarktika’da kopması durumunda Dünya üzerindeki su seviyesini birkaç metre yükseltmesi beklenen Thwaites Buzulu ile ilgili endişe yaratan bir uyarı geldi…

Florida eyaleti kadar bir büyüklüğe sahip olan ve Batı Antarktika’da yer alan buzulun, anakaradan ayrılması durumunda Dünya genelindeki su seviyesini yükseltmesi bekleniyor. Bilim insanları, Nature Geoscience isimli dergiye konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Küresel ısınma ve yer kürenin ısınması sebebiyle bu buzulun tabanının eridiğini açıklayan yetkililer, “Thwaites Buzulu gerçekten parmağının ucuyla anakaraya tutunuyor. Çok kısa bir süre içinde büyük bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu bir yıl da olabilir iki yıl da” ifadesini kullandı.

NASA, daha önce yapılan incelemeler sonucunda buzulun kopması durumunda deniz seviyesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar yükselebileceğini duyurdu. Araştırmayı yürüten bilim insanı Alastair Graham, bu buzuldaki değişikliklerin 20’nci yüzyılın ortasından beri takip edildiğini ve son 10 yıl içerisinde çok büyük bir erime meydana geldiğini söyledi.

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