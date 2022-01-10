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Bilim İnsanlarından Korkutucu Açıklama: Sera Gazı Emisyonu 2021’de Rekor Kırdı

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Avrupa Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kopernik İklim Değişikliği Kurumu'nda (C3S) görevli bilim insanları gezegeni ısıtan karbondioksit ve metan gazlarının 2021 yılında atmosferde rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.
Bilim İnsanlarından Korkutucu Açıklama: Sera Gazı Emisyonu 2021’de Rekor Kırdı

Avrupa Birliği’nin Kopernik İklim Değişikliği Kurumu (C3S) 2021 yılının tarihin en sıcak beşinci yıl olduğunu duyurdu. Bilim insanları hava sıaklığının 1850-1900 yılları arasındaki seviyeden ortalama olarak 1.1-1.2 santigrat derece daha sıcak olduğu belirtildi.

Hazırlanan raporda, son 7 yılda Dünya’nın ısındığını belirten uzmanlar, atmosferdeki sera gazlarının da 2021’de rekor seviyeye ulaştığını aktardı. Bilim insanları karbondioksit ve metan gazı seviyelerinin rekor kırdığını açıkladı. Sera gazlarının yayılmasıyla birlikte geçen yıl Dünya genelinde aşırı iklim olayları yaşandığı, sel ve yangın felaketlerinin yaşandığı hatırlatıldı.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, “Bu yaşanan olaylar bizim sürdürülebilir bir Dünya için ve karbon salınımını azaltmak için hareketlerimizi değiştirmemizi net bir şekilde hatırlatıyor” dedi.

Atmosferdeki karbondioksit seviyesinin bir milyonda 414.3 birime ulaştığını ve bu sayının 2020’den 2.4 birim artış yaşandığını duyurdu.

Avrupa kıtasının 2021 yılında en sıcak yazını yaşadığının hatırlatıldığı raporda Mart ayının ılık geçtiği fakat Nisan ayının aşırı soğuk olmasından dolayı çiftçilerin zor durumda kaldığı belirtildi.

Öte yandan Temmuz ve Ağustos’ta Akdeniz’de aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle Türkiye ve Yunanistan’da devasa boyutlarda orman yangınları yaşandığı da hatırlatıldı. Öte yandan geçen yıl Sicilya’da da Avrupa’da sıcaklık 48.8 santigrat dereceyi görerek bir rekor kırdı.

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