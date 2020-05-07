Bilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi’nin uzmanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağır zihinsel bozukluklara yol açarak sinir sisteminde geri dönüşü olmayan değişiklikler yaratabileceği uyarısında bulundu.

San Diego merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Kovid-19 geçiren annelerden doğan bebeklerin temel risk grubunda olduğunu ve şizofreni geliştirebileceğini duyurdu.

'Bebeklerin müşahede altına alınması lazım'

Daha detaylı analiz için ana rahmindeyken Kovid-19 geçiren bebeklerin müşahede altına alınması gerektiğini belirten ABD’li uzmanlar, böylelikle salgının insan davranışı ve beyni üzerindeki uzun vadeli zararlı etkilerinin durdurulabileceğini vurguladı.

Rus uzmanlara göre 'Hastalık geçince bu belirtiler de geçiyor'

Haberi değerlendiren Rus uzmanlar, koronavirüsün akut zihinsel belirtilere yol açabildiğini, ama bunun geçici bir durum olduğunu söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’den Stanislav Otstavnoy, “Bazen ağır ve uzun süreli enfeksiyonlarda halüsinasyon, illüzyon, sayıklama ve diğer bozukluklar gibi akut ve geçici psikotik belirtiler görülebilir. Hastanın durumu iyileşince bu bozuklukların geçtiğinin altını çiziyorum" diyerek ekledi:

"Tabii enfeksiyon, merkezî sinir sistemine organik zarar vermediyse..."