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Bilim insanlarından müjdeli haber: Kalp krizine karşı ilk kez tedavi geliştirildi

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İngiltere'de bilim insanları kalp krizi ve kalp durması gibi vakaların ardından kalpteki zarar gören hücreleri yenilemenin yolunu buldu. Bu sayede milyonlarca kalp krizi vakasını engellenebileceği belirtiliyor...
Bilim insanlarından müjdeli haber: Kalp krizine karşı ilk kez tedavi geliştirildi

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından King’s College London’da yapılan yeni araştırmalar, kalp krizi vakaları için umut taşıyor.

King’s College London’da görevli bilim insanları, kalp krizi ve kalp durmasından dolayı zarar gören kalp hücrelerini onarmak için mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini açıkladı. Milyonlarca kişinin hayatını kurtaran corona virüsü aşılarında da kullanılan mRNA’nın sağlıklı kalp hücreleri üretmek için kullanılabileceğini buldu.

İngiliz The Times gazetesinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, bilim insanları, bu tedavinin kalp krizi geçirenler için ilk tedavi yöntemi olacağını da vurguladı.

PFIZER VE MODERNA DA AYNI TEKNOLOJİYİ KULLANDI

Pfizer ve Moderna aşılarını oluşturmak için benzer bir teknolojinin kullandığı biliniyor.

Baş araştırmacı Profesör Mauro Giacca şunları söyledi: “Hepimiz kalbimizde belirli sayıda kas hücresiyle doğarız ve bunlar tam olarak da ömür boyu bizimle olan hücrelerdir. Kalp krizinden sonra kalbin kendini tamir etme kapasitesi yoktur. Amacımız, hayatta kalan hücreleri çoğalmaya ikna edebilecek bir tedavi bulmak. Hasarlı bir insan kalbini yenilemek birkaç yıl öncesine kadar bir hayaldi, ancak şimdi gerçek olabilir.” dedi.

Giacca, “Kalbe mikro RNA enjekte etmek, hayatta kalan kalp hücrelerine ulaşmak ve onların çoğalmasını sağlamak için Pfizer ve Moderna aşılarıyla tamamen aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Yeni hücreler ölü hücrelerin yerini alacak ve yeni kas dokusuna sahip olacak.” ifadelerinde bulundu.

Bilim insanları, kalpteki hücrelerin yenilenmesinin yanı sıra, kalp krizi sırasında hücrelerin ölmesini durdurmak için de bir tedavi üzerinde çalıştıklarını aktardı. Bilim adamları, yeni RNA (ribonükleik asit) tedavisinin kardiyovasküler tıpta devrim yaratabileceğine ve kalp yetmezliğine doğru ilerleyen milyonlarca kalp krizi vakasını engelleyebileceğine inanıyor.

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