Bilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: ‘Şaşırtıcı’ Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı

Dünya genelinde birçok ülkede baskın varyant olan Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir uyarı ABD'den geldi. Bilim insanları yeni ve "şaşırtıcı" bir semptom hakkında açıklama yaptı.

2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan varyantı olan ve bu sebeple bilim insanlarını ve hükümetleri endişelendiren Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD’den geldi.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), corona virüsünün birçok semptomu olduğunu hatırlatırken, Omicron varyantının ise daha önceki dalgalarda görülmeyen belirtileri olduğunu duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde CDC ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanlar hastaları inceledi ve virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan yeni bir belirtiye dikkat çekti.

Bilim insanları ve uzmanlar virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra hastaların yüzde 20’sinde ishal görüldüğünü açıkladı. Omicron varyantının belirtilerinin önceki varyantlardan farklı olduğunu ve tespit edilmesinin zor olduğuna dikkat çekilirken uzmanlar bu belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini altını çizdi.

CDC, “Eğer tuvalete gittiğinizde ishal olduğunuzu görürseniz, bu Omicron varyantının bulaştığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı. ABD merkezli medya kuruluşu NBC Chicago ise, “Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayanların ishal ya da benzeri gastrointestinal semptomlar yaşaması olası” yorumunu yaptı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nden yetkililer de hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde bu belirtinin görüldüğünü duyurdu.