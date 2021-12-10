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Bilim İnsanlarından Sıra Dışı Maske: Covid-19 Virüsü Olunca Parlıyor

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Japon bilim insanları pandemide, virüsten korunmak için kullanılan son derece önemli olan maskeyi biraz daha geliştirdiler ve virüsün var olması halinde parlayan maske yaptılar.
Bilim İnsanlarından Sıra Dışı Maske: Covid-19 Virüsü Olunca Parlıyor

Japonya’daki Kyoto Valiliği Üniversitesi’nden araştırmacılar devekuşu yumurtalarını kullanarak yeni bir maske tasarladılar.

Üniversite başkanı ve projenin araştırma lideri Yasuhiro Tsukamoto’nun ana araştırma konusu devekuşuydu. Tsukamoto, pandemi daha ortaya çıkmadan, bu kuş üzerinde yıllarca süren araştırmalarla desteklenen, grip hastalığının tedavisinde kullanılabilecek ve devekuşu antikorlarına dayalı maskeler tasarlıyordu.

Üniversite ekibinin araştırmalarına göre; devekuşları ürettikleri farklı antikorlar sayesinde Covid-19 ile mücadelede insanlardan çok daha yetenekli çıktılar. Yumurtalardan elde edilen antikorlar, maske filtresine püskürtülen floresan bir boyaya dahil edildi. Böylece virüsle temas eden maske parlamaya başladı.

GELECEK YIL SATILMASI PLANLANIYOR

Kyodo News, corona virüsü bulaşmış 32 kişinin taktıkları tüm maskelerin UV ışığı altında parladığını bildirdi. Viral yüklerin azalmasıyla maskenin parlaklığının da zamanla solduğu görüldü.

Japon haber ajansına konuşan Tsukamoto, “Devekuşlarından antikorları düşük maliyetle toplu olarak üretebiliriz. Gelecekte, bunu herkesin kullanabileceği kolay bir test kitine dönüştürmek istiyorum” dedi.

Bir sonraki test turu, 150 katılımcıdan oluşan daha büyük bir örneklem boyutunu hedefliyor. Sonuçların olumlu olması halinde ekip, buluşun hükümet onayını alacağını ve maskelerin gelecek yıl en kısa sürede satılabileceğini umuyor.

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