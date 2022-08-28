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Bilim insanlarından tıkalı kalp damarları için umut ışığı

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İngiliz bilim insanları, yılda binlerce kalp krizine neden olan ölümcül tıkanıklıkları bulup yok edecek bir teknoloji geliştiriyorlar.
Bilim insanlarından tıkalı kalp damarları için umut ışığı

İngiltere’deki Imperial College London’daki araştırmacılar tarafından geliştirilen yaklaşım, yılda yaklaşık 66.000 kişiyi öldüren kalp krizlerinin birincil nedeni olan koroner arter hastalığının tedavisinde radikal bir ayrılığa işaret ediyor.

Times’ta yer alan habere göre, bilim insanlarının hastalarda üç yıl gibi kısa bir sürede uygulanabileceğine inandıkları tedavide, kalbe yakın kan damarlarındaki en tehlikeli plakları tanımlayan ve bunlara tutunan bir nanoparçacık kullanılıyor.

Oldukça küçük bir kapsül, anti-inflamatuar bir ilaç salgılayarak plağı parçalıyor ve kalp krizi riskini azaltıyor.

PLAKLAR TEDAVİ EDİLEBİLMESİ ÖNEMLİ

Yıllar boyunca, kalp hastalığı riski taşıyanlara, plaklara neden olan yağlı madde olan kolesterol düzeylerini düşürmek için statinler türü haplar verildi.

 

Risk altındaki hastalara ayrıca kan basıncını düşürmek için haplar verildi, bu da atak riskini daha da azalttı. Ve insanlar şiddetli semptomlar yaşamaya başladığında, arterleri genişletmek ve kalbe giden kan akışını artırmak için stent yerleştirildi.

Ancak Imperial College London’da danışman bir kardiyolog ve araştırmacı olan Dr. Ramzi Khamis, ateroskleroz olarak bilinen en tehlikeli plakları belirleyip doğrudan tedavi ederek en savunmasız hastaların kurtarılabileceğini söyledi.

Khamis, “İnsanlara ilaç verilmesine rağmen, hangi plakların yırtılacağını ve dolayısıyla kalp krizine neden olacağını ve hangilerinin stabil olduğunu ve orada olacağını belirlemede hala büyük bir boşluk var” diyerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini aktardı.

 

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