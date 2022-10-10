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SON DAKİKABilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor

Bilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor

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Bilim insanları corona virüsünün en öldürücü varyantı olan Delta ile en bulaşıcı varyantı olan Omicron'un birleşerek yepyeni bir alt virüs türü oluşturabileceğini duyurdu.
Bilim insanlarından yeni Covid-19 uyarısı: Deltacron varyantı geliyor

2019 yılının son haftalarından beri bütün dünyada endişe yaratan corona virüsü salgını etkisini artırmaya devam ederken, bilim insanlarından endişe yaratan bir uyarı geldi.

Bilim insanları ve uzmanlar, corona virüsünün en ölümcül versiyonu olan Delta varyantı ile en çok mutasyona uğrayarak en bulaşıcı türü olan Omicron varyantının birleşerek “Deltacron” varyantının bu sonbahar-kış döneminde yayılabileceğini duyurdu. Bu yılın başında Kıbrıs Rum Kesimi’nde tespit edilen fakat çok yayılmayan Deltacron tıp dünyasında endişe yaratmıştı.

İki farklı virüsün birleşimiyle oluşan “Frankenvirüs” o dönemde hızla yayılmamış ve yerini Omicron varyantına bırakmıştı. Fakat bilim insanları Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yeni bir karma virüsün insanlara bulaşabileceği uyarısını yaptı. Bağışıklığı alt eden ve çok daha bulaşıcı bir tür olan Omicron varyantının evrim geçirdiğini dile getiren bilim insanları tedbiri elden bırakmamak gerektiğini duyurdu.

“BU KIŞ GELEBİLİR”

Fortune dergisine konuşan Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde Tıp Verisi ve Analitik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Stuart Ray, “Omicron evrim geçirdikçe, bağışıklığa karşı yeni çözümler bulmaya başlıyor. Önceki varyantlarda da bu durumu gördük” dedi. New York Teknoloji Üniversitesi’nde görevli Dr. Raj Rajnarayanan ise sonbahar-kış döneminde birçok farklı varyantın etkisini gösterebileceğini söyledi.

Rahnarayanan, farklı varyantların özelliklerinin tek bir virüste birleşebileceğini dile getirirken, Omicron BA.5 varyantının alt türlerinin de aynı Omicron varyantı gibi bulaşıcı olduğunu hatırlattı.

ABD medyasına konuşan bilim insanları, “Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron’dan sonra yeni bir virüs çıkarak öncekilerin başaramadığı bulaşıcılık ve ölüm oranına erişebilir. Uzun bir süredir yeni bir varyant çıkmıyor fakat bu kış bunun gerçekleşmesi olası. Şu an bunu kimse öngöremiyor fakat bir Pi ya da Sigma varyantı yakında karşımıza çıkabilir” dedi.

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