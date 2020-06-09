  • BIST 109.237
  • Altın 375,229
  • Dolar 6,7938
  • Euro 7,7126
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Bilim insanlarının tahminine göre, karantina 3 milyon 100 bin kişinin ölümünü önledi

» »
Bilim insanları, 11 Avrupa ülkesinde alınan önlemler olmasaydı 12 ile 15 milyon kişinin enfekte olacağını yani nüfusun yaklaşık yüzde 4'ünün enfekte olacağı ve bunun 3,1 milyon ilave can kaybına yol açacağını hesapladı
Bilim insanlarının tahminine göre, karantina 3 milyon 100 bin kişinin ölümünü önledi

Bilim insanları, koronavirüs salgını nedeniyle farklı ülkelerde uygulanan karantina tedbirlerinin Avrupa'da 3,1 milyon insanın ölümünü önlediğini tahmininde bulundu.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, Birleşik Krallık'ın Imperial College London Üniversitesi'nden araştırmacılar, 11 Avrupa ülkesinde okulların, ibadethanelerin, alışveriş merkezlerinin, bar ve restoranların kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemlerin, virüsün bulaşma oranını düşürerek salgının kontrol altına alınmasını sağladığını öne sürdü.

Araştırmacılar, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç ve Belçika'nın olduğu Avrupa ülkelerinde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı mart ayından tedbirlerin gevşetilmeye başlandığı mayıs başına kadarki enfeksiyon ve ölüm rakamlarını tedbirler alınmadan önceki rakamlarla karşılaştırdı.

Bilim insanları, bulaşma ve ölüm oranlarına dayanarak geliştirdikleri matematiksel modelde, karantina tedbirlerinin uygulanmaması halinde bu ülkelerde 12 ila 15 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 3,2'si ila 4'ünün enfekte olacağı ve bunun 3,1 milyon ilave can kaybına yol açacağını hesapladı.

"Önlemlerin sürdürülmesi dikkatle değerlendirilmeli"

Araştırmaya önderlik eden, Küresel Bulaşıcı Hastalık Analizi İçin Modelleme Araştırması Merkezinden Dr. Samir Bhatt, incelenen tüm ülkelerde karantina tedbirleri sonrası bulaşma oranının azaldığına dikkat çekerek, "Virüsün bulaşıcılığını kontrol altına almak için önlemlerin sürdürülmesi dikkatle değerlendirilmeli." diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni araştırma: "uydu fotoğrafları kovid-19'un Çin'de daha erken başladığına işaret ediyor"09 Haziran 2020 Salı 09:26
  • BM: "Yemen'de Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor"09 Haziran 2020 Salı 09:16
  • Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti09 Haziran 2020 Salı 09:13
  • Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 199 bine ulaştı09 Haziran 2020 Salı 08:39
  • Araştırma: Sokağa çıkma kısıtlamaları dünyada 3,1 milyon kişinin hayatını kurtardı08 Haziran 2020 Pazartesi 17:07
  • Koronavirüs Salgınının İkinci Dalgasına İlişkin Olası Senaryolar08 Haziran 2020 Pazartesi 17:00
  • Kazakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 24 Saatte 165 Arttı08 Haziran 2020 Pazartesi 14:40
  • Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi08 Haziran 2020 Pazartesi 11:41
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 476 Bini Geçti08 Haziran 2020 Pazartesi 11:36
  • Çin'de 4, Güney Kore'de 38 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi08 Haziran 2020 Pazartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti