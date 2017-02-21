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Bilim insanlarının üniversitelerden uzaklaştırılması kabul edilemez

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Bilim insanlarının üniversitelerden uzaklaştırılması kabul edilemez
Berlin Uluslararası Psikanalitik Üniversitesi ve Harvard’dan Ankara Üniversitesi ve Queer Teori dersiyle dayanışma mesajları.

Ankara Üniversitesi’nden akademisyenlerin ihracı ve “Queer Teori” dersinin bu dönem gerçekleştirilememesine ilişkin dünya genelinden destek ve dayanışma mesajları sürüyor.

Almanya, Uluslararası Psikanalitik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Phil C. Langer: Uluslararası bilim dünyası, Türkiye’de son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyor. Eleştirel akademik düşüncenin marjinalleştirilmesi, bilim insanlarının üniversitelerden kurumsal olarak uzaklaştırılması, çok saygın ve kendini bilime adamış meslektaşlarımızın soruşturma ve hapis haberleri, hiçbir zaman kabul edilemez ve edilmeyecektir!

Düşünce, araştırma ve öğretme özgürlüğü her demokratik toplumun en belirleyici değerleridir. Bu açıdan feminist ve queer çalışmalar ile toplumsal cinsiyet çalışmaları; tüm dünyada - Almanya’da, ABD’de olduğu kadar Türkiye’de de- daha eşit ve daha adil toplumlar ve milletler için yeni bakış açıları geliştirmek adına paha biçilemez fırsatlar sunar.

İçten bir dayanışmayla sizlerin, kritik düşünmeye, akademik özgürlüğe, kişisel bütünlüğe ve Türkiye’de akademisyen ve aktivistlerin güvenliğine yapılan saldırılara karşı verdiğiniz önemli mücadeleyi destekliyorum. Dünya çapında birçok akademisyeni buluşturmuş, onların fikirlerini etkilemiş ve hem akademi hem akademi dışında birçok etkili tartışmayla yankı uyandırmış Kadın Çalışmaları bölümüyle bu bölümün en iyi olduğu yerlerden biri Ankara Üniversitesidir. Birkaç yıl önce üniversitede bulunabildiğim kısa süre benim için inanılmaz yoğun ve verimli bir deneyimdi ve tabii ki bu alana kendini adamış profesörlerin, öğrencilerin ve aktivistlerin birçoğuyla tanışmak büyük bir zevk ve şerefti.

Büyük bir şefkatle sizlerin dertlerini, üzüntülerini, acılarını ve öfkenizi hissediyor ve paylaşıyorum. Sesinizi duyurun!

ABD Harvard Kadın Çalışmaları Bölüm Başkanı Robin Bernstein: Harvard Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Çalışmaları Programı; akademik özgürlük, feminist düşünce ve LGBT hayatlarla ilgili bilgiler adına Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’yle dayanışma içerisinde!

Sosyal içerme ve eşitlik -sizin de inandığınız gibi- kadın, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet çalışmaları bizim kapsamlı, karışık ve modern dünyamız için çok gerekli olduğundan sizi dayanışmayla destekliyoruz.

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