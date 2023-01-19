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Bilim kendine meydan okuyor: Kör farenin gözü açıldı, yaşlı fare gençleşti

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Yaşlanmanın ‘ileri – geri’ gidebilen bir süreç olduğunu gösteren bilim insanları, yaşlı, kör farelere yeniden görme yetisi kazandırdı, beyni gençleştirerek bilişsel becerileri artırdı ve daha sağlıklı kas ve böbrek dokusu oluşturdu.
Bilim kendine meydan okuyor: Kör farenin gözü açıldı, yaşlı fare gençleşti
Fareler zamanda ileri geri giderek gençleşiyor, yaşlanıyor. Fotoğraf: David Sinclair

Biyolog David Sinclair, dünyanın en ünlü yaşlanma uzmanlarından biri. Yaşlanmanın, istendiğinde ‘ileri ya da geri’ götürülebilen bir süreç olduğunu söylüyor. Söylemekle kalmıyor, bunu deneylerle kanıtlıyor.

CNN’in haberine göre, sonuçları yeni yayımlanan deneyde, Profesör Sinclair’in liderlik ettiği ekip, yaşlı, kör farelere yeniden görme yetisi kazandırdı. Bilişsel becerileri geri kazandırmak için beyni gençleştirdi. Beden daha sağlıklı kas ve böbrek dokusu oluşturularak gençleşti.

Öte yandan müdahelelerle genç farelerin yaşlanması hızlandırıldı.

Yeni deneyler bilimsel inanca meydan okuyor

Bilimsel Cell dergisinde dün yayımlanan bir dizi yaşlanma deneyinin sonuçları da, ‘yaşlanmanın, ‘DNA’mıza hasar veren genetik mutasyonların bir sonucu olduğu şeklindeki bilimsel inanca’ meydan okuyor.

Hücre nasıl çalışacağını unuttuğu için yaşlanıyoruz

Profesör Sinclaire, “Bizi yaşlandıran hasarlar değil” diyor: “Bunun bir bilgi kaybı olduğuna inanıyoruz. Hücrenin orijinal DNA’sını okuma yeteneğinde bir kayıp oluyor, bu nedenle hücre nasıl çalışacağını unutuyor. Tıpkı eski bir bilgisayarın bozuk yazılım geliştirmesi gibi. Ben buna ‘yaşlanmanın bilgi teorisi’ diyorum.”

Makalenin diğer yazarlarından Jae-Hyun Yang, bulguların ‘yaşlanma sürecine bakış açısını değiştireceğini’ belirtiyor, “Yaşlanmayla ilişkili hastalıkların tedavisine yaklaşım biçimimizin de değişeceğini umuyorum” diyor.

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