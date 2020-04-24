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Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü

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Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü
Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin oluşturduğu Bilim Kurulu, 22 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında toplanmış ve 4 Mayıs’tan itibaren hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüşerek, oy birliği ile bazı kararlar almıştı.

Sağlık Bakanlığı önderliğinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri ekonomik örgütlerin de katılımıyla bugün saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştirecek ve 22 Nisan Çarşamba günü üretilen kararlar görüşülecek.

Toplantıda COVID-19’un ülkemizde kontrol altına alındığından yola çıkılarak, ekonominin canlandırılması için halk sağlığı ön planda tutularak hangi açılımların yapılabileceği tartışılacak ve alınan kararlar Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

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