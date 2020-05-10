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Bilim Kurulu : Okullar 15 Haziran'a kadar açılmasın

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Bilim Kurulu : Okullar 15 Haziran'a kadar açılmasın
Bilim Kurulu : Okullar 15 Haziran'a kadar açılmasın

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bilim Kurulu’nun okulların açılmasıyla ilgili raporunu tamamladığını ve bakanlığa sunduğunu açıkladı.

Bilim Kurulu, “okulların henüz açılmaması gerektiği, 15 Haziran’a kadar beklenip, Haziran ayı başında yeniden değerlendirilmesi gerektiği” kararına vardı.

Milli Eğitim ve Kültür  Bakan Çavuşoğlu, raporun Pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceğini söyledi, toplantı öncesinde bir şey söylemenin doğru olmadığını belirtti.

“Okulların açılma ve hiç açılmaması ihtimallerine göre hazırlıklarımızı yaptık” diyen Çavuşoğlu, Pazartesi günü, eğitimde nasıl bir yol izleneceği konusunda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkililerinden de görüş alınacağını ifade etti.

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