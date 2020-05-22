Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın, bu kadar emek boşa gitmesin

Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Yusuf Eyüpoğlu, "Sokağa çıkma yasağı herkes için zor ancak bu kadar emek boşa gitmesin. Komşunuzla dahi bayramlaşmayın" derken Prof. Dr. Levent Yamanel ise virüsten kurtulmak istiyorsak "Virüse karşı dijital bayram geçireceğiz" dedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, bayram ziyaretleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Bu durumun herkes için çok zor olduğunu belirten uzman isimler, salgından kurtulmak istiyorsak bu bayramda komşularımızla dahi bayramlaşmamamız gerektiğini vurguladı.

'Komşu ziyareti bile uygun değil'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, "Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsin, apartman içi ziyaret yapmasın. Birbirlerini görüntülü arasınlar. Hiçbir şekilde ev ziyareti, ev oturmalarını önermiyoruz. Salgına karşı bugüne kadar aldığımız önlemler artık sonuç vermeye başladı. Bu 4 gün çok belirleyici olacak. Sokağa çıkma yasağı herkes için bağlayıcı bir durum, zor da bir durum. Bütün vatandaşlarımızın da emeği var. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil, kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin" şeklinde konuştu.

'Geleneksel kutlamamızı erteleyeceğiz'

Prof. Dr. Levent Yamanel ise "Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Bu kısıtlamanın sebeplerinden biri de insanların bayramı fırsat bilerek sosyal mesafe kuralını ihlal etmelerinin önüne geçmek. Bu bayramda kimseyi ziyaret etmiyoruz. Üst komşuyu bile. Ziyaretçi de kabul etmiyoruz. Yan komşumuzu bile. Bayram tebriklerini bu kez dijital ortamlardan yapacağız. Virüse karşı dijital bir bayram geçireceğiz. Geleneksel kutlamamızı erteleyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın 3 gününü kapsayacak şekilde 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.