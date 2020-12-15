  • BIST 1.395
  • Altın 466,794
  • Dolar 7,8400
  • Euro 9,5282
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

Bilim Kurulu üyesi: Günde 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

» »
Bilim Kurulu üyesi: Günde 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor
Bilim Kurulu üyesi: Günde 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Çin’den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye’ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek.

Devam eden üçüncü faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması üzerine veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek. Türkiye’nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Birkaç gün içinde Türkiye’ye gelmesi beklenen aşısıya dair DHA’ya açıklama yapan Prof. Dr. İlhan şunları söyledi: “Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin üç kişiden oluşması öngörülüyor. Üç kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği öngörülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1.5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz”

Aşılama uygulası dışında tutulacak gruplar olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan “18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son dört-altı ay içinde corona virüsü geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak” dedi.

Haziran sonu 60 milyon kişi’

Prof. Dr. İlhan, Türkiye’de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını belirterek şöyle devam etti: “83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Normal zamanda aşılama daha çok aile sağlığı merkezlerimizde, okul aşıları toplum sağlığı merkezlerimizde yapılıyor. Bazı hastanelerimizde çocukluk çağı aşılamaları yapılıyordu. Bu sefer bu merkezlerimizin yanında, organize sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylerimiz, huzur evlerimiz için oralara gidilerek aşılama yapılacak. Cezaevinde olanlar için oralarda aşılama yapılacak. Geniş bir aşılama stratejisi söz konusu.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balkabağı Faydaları Saymakla Bitmiyor15 Aralık 2020 Salı 14:10
  • İnsan DNA'sındaki 5 genin koronavirüs ile bağlantısı ortaya çıktı15 Aralık 2020 Salı 10:34
  • Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir15 Aralık 2020 Salı 10:25
  • 60 yıl önce Çin’e aşı gönderiyorduk şimdi aşı bekliyoruz15 Aralık 2020 Salı 09:56
  • Çocuklarda İlk Diş Muayenesi İlk Dişle Birlikte Yapılmalı15 Aralık 2020 Salı 09:52
  • OECD’den sanayi ülkelerine bencillik uyarısı14 Aralık 2020 Pazartesi 21:59
  • Almanya menşeli CureVac aşısı Faz 3 aşamasına girdi14 Aralık 2020 Pazartesi 15:07
  • “Hastanemiz tüm bölümleriyle ve ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor”14 Aralık 2020 Pazartesi 14:51
  • Uzman İsim Koronavirüse Karşı Önerdi! Bağışıklığı Bomba Gibi Yapıyor14 Aralık 2020 Pazartesi 13:30
  • Gözünüz Kaşınıyor Ve Sulanıyorsa Dikkat14 Aralık 2020 Pazartesi 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti