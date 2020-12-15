Bilim Kurulu üyesi: Günde 1.5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1.5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Çin’den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye’ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek.

Devam eden üçüncü faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması üzerine veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek. Türkiye’nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Birkaç gün içinde Türkiye’ye gelmesi beklenen aşısıya dair DHA’ya açıklama yapan Prof. Dr. İlhan şunları söyledi: “Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin üç kişiden oluşması öngörülüyor. Üç kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği öngörülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1.5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz”

Aşılama uygulası dışında tutulacak gruplar olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan “18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son dört-altı ay içinde corona virüsü geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak” dedi.

Haziran sonu 60 milyon kişi’

Prof. Dr. İlhan, Türkiye’de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını belirterek şöyle devam etti: “83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Normal zamanda aşılama daha çok aile sağlığı merkezlerimizde, okul aşıları toplum sağlığı merkezlerimizde yapılıyor. Bazı hastanelerimizde çocukluk çağı aşılamaları yapılıyordu. Bu sefer bu merkezlerimizin yanında, organize sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylerimiz, huzur evlerimiz için oralara gidilerek aşılama yapılacak. Cezaevinde olanlar için oralarda aşılama yapılacak. Geniş bir aşılama stratejisi söz konusu.”