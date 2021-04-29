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Bilim kurulu üyesi ‘içki yasağı’nı anlamadı

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ‘tam kapanma’ döneminde içki satışının yasaklanmasının ‘akılcı tarafının bulunmadığını’ söyledi.
Bilim kurulu üyesi ‘içki yasağı’nı anlamadı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ‘tam kapanma’ döneminde içki satışının yasaklanmasının ‘akılcı tarafının bulunmadığını’ söyledi.

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Özgür Aybaş ilk olarak dün Diken aracılığıyla duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamamıştı. Soylu dün de yasağı gerekçelendirmek için Avrupa ülkelerini işaret etmiş ancak tek bir örnek verememişti.

Habertürk canlı yayınına katılan Yavuz, içki yasağına ilişkin tüm eleştirilere katıldığını belirterek amaç kalabalıkları azaltmak ise zaten bar ve restoranların kapalı bulunduğunu ifade etti.

Bilim kurulu üyesi, “Bu ortamlarda alkol içilirse sıkıntı olabilir. İnsanların evinde alkol almasında ne sakınca var? Hiçbir şekilde anlamış değilim” diye konuştu.

Yavuz’un sözleriyle içki yasağının bilim kurulunda tartışılmadığı, keyfi olarak alındığı yönündeki kanaat da güçlendi.

‘Alkol virüs yükünü azaltıyor’

Alkolün virüse karşı da etkili olduğunu belirten, Yavuz şunları kaydetti: “Ağzın bu tarz dezenfektanlarla, klorheksidin olur, alkol olur; bunlarla çalkalanmasının virüs yükünü azalttığı söyleniyor. Siz kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. Bu inanılmaz bir şey. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim.”

 

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