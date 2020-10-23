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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor

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Yaz aylarında bizim yakın mesafede 5-6 dakikada bulaştırma gibi bir riskimiz varken bu kış aylarında yakın mesafede 1-2 dakika gibi bir süreye inmeye başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’deki corona virüsü hasta sayılarında son dönemde bir artış olduğunu belirterek, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kat ve kat artışların olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kara, “Bizim değerlerimize baktığımız zaman İstanbul’da özellikle bir artış var. Memleketlerinden İstanbul’a dönüşlerin yansıması hastalığın özelliği gereği katlanarak gelişlerde 2 ile 3 haftada bir rakamın katlanarak yükselmesi şeklinde oluyor. Doğal olarak İstanbul bunu biraz daha geç yaşamaya başladı. Şu anda onu yaşıyor” dedi.

“KIŞ AYLARINDA YAKIN MESAFEDE 1-2 DAKİKAYA İNİYOR”

Havaların soğumasının getirdiği dezavantajların da olduğuna dikkat çeken Kara, bunlardan bir tanesinin virüsün biraz daha canlı kalabilme özelliğinin artması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kara, “Hem sıcakların düşmesi hem de güneş ışığının etkisinin azalmasıyla normalde yaz aylarında bizim yakın mesafede 5-6 dakikada bulaştırma gibi bir riskimiz varken bu kış aylarında yakın mesafede 1-2 dakika gibi bir süreye inmeye başlıyor. Kapalı alanlara daha çok giriyoruz. Böyle olunca da bulaş riski biraz daha fazla artıyor.” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER RİSKLİ”

“Ülkemiz için önümüzdeki günlerin daha riskli olacağını söylememiz gerekiyor.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Kara, kişisel önlemlerin önemine dikkat çekerek, “Ciddi anlamda kendi önlemlerimize kişisel olarak çok ciddi uymamız gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü istesek de istemesek de yaşam içinde hareketliliğimiz son dönemlerde biraz arttı. Bunu her ortamda görüyoruz. Okullar gibi bir arada olduğumuz alanların faaliyetlerini devam ettirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“VİRÜS İÇİN AVANTAJLI GÜNLERE GEÇTİK”

Prof. Dr. Kara, hasta sayısındaki artışın önüne geçilmesi için, okulun devamının sağlanabilmesi için bu dönemde maskeye, mesafe kuralına çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim avantajlı, virüsün avantajlı olduğu dönemler var. Önümüzdeki günler virüs için avantajlı günler. İnsanlar daha kapalı ortama girecekler, havalandırma şansının biraz daha azaldığı ortamlarda bulunacaklar, biraz daha yakın bulunmaya başlayacağız, bunların hepsi virüs için avantaj. Bizim elimizde en etkili silah maske. Virüsün bir kişiden bir başka kişiye geçişin arasına biz blok koyabiliyoruz. Maskeyi taktığımız zaman mutlaka ve mutlaka burnu tam kapatması lazım. Çünkü bu virüsün çıkış noktası ve giriş noktası özellikle burun. Hemen arkasından ağız ve biraz daha geriden de göz geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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