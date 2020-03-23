Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Vaka sayısı birkaç hafta içinde hızla artarsa sağlık altyapımız yetmez

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70'inin koronavirüs ile enfekte olabileceğini belirterek, "Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, önümüzdeki bir yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’inin koronavirüs ile enfekte olmasını beklediklerini söyledi.

Azap, "Ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi, vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi, yoksa birkaç hafta içinde mi ortaya çıkacağı. Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" uyarısında bulundu.

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Bu nedenle yurttaşlara çok önemli görev düştüğünü yineleyen Prof. Azap 'Sosyal mesafeyi koruyun' çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı olan Prof. Azap Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin sorularını yanıtladı.

Virüsün stabil ve dayanıklı bir virüs olduğunu, yapısını çok değiştirmediğini belirten Azap, "Şekil değişikliğine uğrayıp bulaşıklığını kaybetmedi. SARS gibi ortadan kalkmasını beklemiyoruz" dedi.

Virüsün insandan insana bulaşma hızının yüksek olduğunu, enfekte olan hastaların yüzde 80’inin hafif belirtilerle hastalığı atlattığını, bu nedenle birçoğunun doktora bile gitmediğini anımsatan Azap, “Bu kişiler toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve etrafa virüs saçıyorlar. Hastaneye dahi gelmedikleri için test yapma şansımız da yok. O yüzden toplumda bu virüs hızla yayılıyor. En etkili yöntem bu nedenle sosyal mesafe. İpin ucu kaçmış değil, halen önüne geçilebilir. O yüzden diyoruz sosyal mesafe önemli. 1 metreden fazla kimseye yaklaşmayın, kalabalık ortamlara girmeyin, olabildiğince evde kalın” diye konuştu.

'Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir'

Türkiye-İtalya karşılaştırmalarını doğru bulmadığını belirten Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz. O yüzden İtalya’dan önde olduğumuzu ve İtalya’dan daha kötü olacağımızı da düşünmüyorum” diye konuştu.

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Sosyal medyada bir ilacın koronavirüsü tedavi ettiği hatta önlediği iddialarına ilişkin ise Azap, “Bu ilacın ne kadar süre verileceği, etkili olup olmayacağı, direnç üzerine etkileri ve istenmeyen etkilerinin ne olacağı bilinmemektedir. Bazı bilimsel temelleri var ama yeterli değil. Her ilacın yan etkileri olduğu gibi bunun da ciddi yan etkileri var. Bazı kişilerde ölümcül bile olabilir” dedi.

Azap, Türkiye’de yapılan test sayısının günlük 3 binlere kadar çıktığını, bu hafta başı itibariyle 16 olan test merkezi sayısının 31’e çıkacağını ve günlük test sayısında da 10 binin hedeflendiğini anlattı. Azap, şöyle konuştu:

"Hastalıkta şu an kullanılan iki test var. Mikrobiyolog arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle sanırım bu haftadan itibaren hızlı testleri kullanacağız. Hızlı testler ile önümüzdeki hafta test sayısının günde 10 bine çıkması hedefleniyor. Uygulaması kolay ve hızlı olduğu için tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak."