Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Kurban etinden virüs bulaşabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kurban etinden koronavirüs bulaşma riski konusunda, "İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir.
Bu süre içinde bulaşma riski olabilir" dedi.
“Kurban etinden virüs bulaşır mı?” diye soruluyor. Sorunun cevabı biraz karmaşık, birkaç adımda yanıtlamaya çalışacağım. 1⃣— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) July 18, 2020
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