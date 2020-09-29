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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Uykusuzluk bulgusu da koronavirüsle ilişkilendirildi

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Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için tüm dünya ülkeleri mücadelelerini sürdürürken Türkiye'nin pek çok kentinde vaka sayıları yeniden artmaya başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Uykusuzluk bulgusu da koronavirüsle ilişkilendirildi

Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için tüm dünya ülkeleri mücadelelerini sürdürürken Türkiye'nin pek çok kentinde vaka sayıları yeniden artmaya başladı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, toplumun yüzde 60- 70'inin bu hastalığı geçirmesi ya da aşının bulunmasıyla oluşacak antikorların insanları bağışık hale getirmesiyle bu salgının son bulabileceğini belirtti.

Güvenilir bir aşıda, iyi bir antikor oluşturabilmesi için bu antikorların koruyucu seviyede olmasının ve uzun süre kalmasının en önemli noktalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Taşova, "Grip aşısını her yıl yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü vücut yapısında önemli değişikliklere neden olacak mutasyonları oluşuyor. Bir önceki aşı diğerini tam anlamıyla kapsayamıyor. Bunda da öyle bir durumun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ben aşı çalışmalarından umutluyum, çok güzel sonuçlar geliyor" dedi.

'DEĞİŞİK NÖROLOJİK BULGULAR GÖRÜLÜYOR'

Özellikle Avrupa'da vakaların görülmesi ile birlikte tat ve koku almada azalma, bir süre yok olma gibi bir tablonun yerleştiğini hatırlatan Taşova, koronavirüsle ilgili yeni ve değişik nörolojik bulguların görüldüğünü vurguladı. Prof. Dr. Taşova, "Koronavirüs uykusuzluktan tutun da beyin iltihabı denilen ensefalit, menenjit gibi tablolarla da ilişkilendirildi. Guillain- Barre Sendromu denilen sinir sistemini tutan daha başka tablolarda vaka sunumları şeklinde görüldü. Fakat nörolojik tutulumları oldukça ciddi takip edilen bir tablo. Değişik deri döküntüleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 'Covid ayak baş parmağı' denilen parmakta kızarıklık, şişlik görülmeye başladı. Bunlar vakanın çok görülüp, vakalara çok dikkatli konsantre olarak bakılmasıyla da tespit edilen bulgular oldu" diye konuştu.

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