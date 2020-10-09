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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı: Ellerdeki yaradan Kovid-19 bulaşır mı?

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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklama yaparak Japonya’da koronavirüs ile ilgili yapılan önemli bir araştırma hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı: Ellerdeki yaradan Kovid-19 bulaşır mı?

Yeni tip koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Her alanda yaşamı etkisi altına alan Covid-19'la ilgili araştırmalar da sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklama yaparak Japonya'da yayınlanan önemli bir araştırma ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Tevfik Özlü, "Ellerdeki yaradan koronavirüs (Covid-19) bulaşır mı?" sorusuna açıklık getirdi.

İşte Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı o açıklamalar...

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Japonya'da yayınlanan bir araştırmada Covid 19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, insan derisinde 9 saat kaldığı gösterildi. Bu süre, grip virüsüne kıyasla yaklaşık 4 kat daha uzun. Bu bilgi Covid 19'dan korunmada el hijyeninin önemini bir kez daha göstermiş oldu.

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Öksürüp, hapşırırken etrafa damlacıkların yayılmasını önlemek için elleriyle ağzını kapatan kişiler, eğer grip ve Covid 19 gibi solunum yolu virüslerini taşıyorsa, virüslü damlacıklarla ellerini bulaştırmış olurlar.

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O kişiyle tokalaştığımızda virüs doğrudan elimize bulaşabilir. Ya da elleriyle asansör düğmesi, kapı kolu, otobüslerdeki tutamaklar, merdiven tırabzanlarına dokunduğunda, virüsü oralara eker ve biz de aynı yüzeylere dokunursak virüsü almış oluruz.



Aslında cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz.

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Öncelikle, hapşırık ve öksürüğümüzü ellerimizle değil; dirseğimizle kapamalıyız veya ceketimizin iç yüzüne öksürüp, hapşırmalıyız. Salgın dönemlerinde başkalarıyla tokalaşmak güvenli değil.



Ellerimize mukayyet olmalı, herkesin dokunduğu eşyalara, yüzeylere olabildiğince el sürmemeliyiz. Eğer bu yüzeylere, eşyalara dokunduysak, hemen ellerimizi su ve sabunla yıkamalı; yıkamadan önce ellerimizi ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize temas ettirmemeliyiz.



Eğer su ve sabunla ellerimizi yıkama imkanımız yoksa, -örneğin toplu taşımada yolculuk ederken- asgari %70'lik alkol içeren kolonya veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi dezenfekte edebiliriz.



Ellerimize iyi bakmalıyız. Cildimizdeki yara, bere ve çizikler bizi dış tehditlere açık hale getirir.
 

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