Bilim Kurulu Üyesi Turan: Aşılama ve tedbirlerle 2022 yazını iyi geçirme umudu var

Uzmanlara göre aşılamayla yeterli bağışıklık sağlanırsa yaz döneminde koronavirüs salgınının seyri yavaşlayacak. Bu ise kış döneminde aşılanmanın artmasına ve bireysel tedbirlere uyulmasına bağlı.

Aşılama sayesinde vakalarda ciddi artış yok. Son 1,5 ayda koronavirüs hasta sayısında da gözle görülür bir artış yaşanmadı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Geçtiğimiz dönem aşının olmadığı tarihlerde biz çok büyük bir hasta yükü ile karşı karşıyaydık. Yoğun bakıma çok fazla ihtiyaç duyuyordu hastalarımız. Bugün baktığımızda 25 bin 30 bin civarında vaka var, yoğun bakıma yatış ihtiyacı da çok ciddi azalmış durumda. Bu, aşının başarısı kabul etmek lazım; çünkü aşı sayesinde insanlar ağır hastalık geçirmiyor" dedi.

Kilit nokta toplumsal bağışıklık

Aşı virüse karşı en güçlü silah. Bireysel tedbirlerin gevşemesi ve aşılama oranının istenilen seviyeye ulaşmaması toplumsal bağışıklığın önündeki en büyük engel.

Uzmanlar beklenen bağışıklığın oluşması durumunda 2022 yazında salgından daha az söz edileceği görüşünde.

Aşılama ile bir başarı elde edildiğini belirten Turan, kışın tedbirlere riayet edildiğinde ve aşı olunduğunda 2022 yılının yaz aylarının umut verici olduğunu söyledi.