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Bilim Kurulu üyesinden velilere ‘yüz yüze eğitim’ önerileri

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yüz yüze eğitim öncesi okulda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
Bilim Kurulu üyesinden velilere ‘yüz yüze eğitim’ önerileri
Fotoğraf: AA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesi Prof. Dr. Özkan, yarın başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi veli ve öğrencilere uyarılarda bulundu.

Öğrencilere maske hatırlaması yapan Prof. Dr. Özkan şunları söyledi: Öğrencilerimiz, maskelerini kurallara uygun olarak takmaları, gün içinde nemlendikçe iki üç kere değiştirebilmek için yanlarına maske almaları, maskelerini yemek yerken mümkünse açık havada çıkarmaları ya da mutlaka bulundukları mekanda cam ve kapıların açık olması gerekiyor. Öğrencilerin maskelerini çıkartmak zorunda kaldıkları zamanlarda da iki kol boyu mesafe bırakarak, maskesiz bulundukları süreci daha dikkatli atlatmalarını rica ediyorum. Sınıflarda oturma düzeni çok önemli. Arka arkaya oturma düzenini öneriyoruz. Çünkü iki taraf maskeli olsa dahi karşı karşıya olmak riski arttırıyor. Mümkün oldukça karşı karşıya olmayan aktiviteler, uygulamalar yapılmalı, sınıflarda temiz havaya önem verilmeli. Kalem alma, silgi verme gibi uygulamaları hiç önermiyoruz; ama eğer yaptıysak elimizi kolonya ya da dezenfektan ile temizlemeliyiz.”

Bilim Kurulu üyesi velilerin endişelerini bir kenara bırakarak yapması gerekenleri şöyle sıraladı: Birincisi şu; çocuklarımızı ve kendimizi korumak için tam aşılı olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı okula yollarken kolonyasını, maskesini her sabah kontrol etmeliyiz. Çocuk eve gelir gelmez, elini yüzünü sabunla yıkamasını söylemeliyiz. Çocuklara; yüksek ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi bir şikayeti var mı diyerek sabah ve akşam sormak gerekiyor. Çünkü şikayetlerin takibi bize çok önemli ipuçları verecektir; hasta olup olmadığını, başlangıç olup olmadığını yakalayabiliriz. Böyle şikayetleri varsa kesinlikle okula yollamamaları gerekiyor. Eğer okula giderse kurallara uymayan çocuk varsa hastalığı bulaştırabilir.

Aşı hatırlatması

Velilerin ve çocukların aşılanmasının önemine dikkat çeken profesör 15 yaş üstü gruba da aşı hakkı tanındığını hatırlatarak profesör “Tam aşılı olma sürecinde de daha dikkatli olmalıyız. Mesela bugün aşı olduk, yarın okullar açıldı, daha aşının koruyuculuğu başlamamış oluyor. ‘İkinci dozdan 14 gün sonra‘ diye tanımlıyoruz. Ama aşılarımız tam olsa bile kuralları asla elden bırakmamamız gerekiyor” dedi.

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