Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Antarktika'da bilimsel üs kuracağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Antarktika'da araştırma üssü kurulmasına ilişkin, "Biz buraya üs kuracağız, bilimsel araştırmalar yapacağız. Sürekli orada kalacağız. Biz de oradayız, bir bakıma orada hak iddia ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliğine yönelik referandumun sonucuna ilişkin anketlerde son durumun ne olduğunun, referandumun sonucunun ekonomiyi nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Özlü, AK Parti'nin anket yaptırdığını, bu anketlerde olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Özlü, "Mevcut sistemin korunmasını isteyenler yani statükocular 'hayır' diyorlar. Bu sistemin değişmesini, güçlenmesini, pratik hale gelmesini, Türkiye'nin kalkınmasını, küresel bir oyuncu olmasını, bölgesel bir güç olmasını isteyenler 'evet' tarafında. Dolayısıyla bu ikisi arasında olacak." şeklinde konuştu.

Kredi desteği ile 11 milyar liraya yakın bir sıcak para girişi olacak"

KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredi desteğine yönelik hedefin ne olduğunun, dağıtımın ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Özlü, bunun KOSGEB eliyle küçük işletmelerin, özellikle mikro işletmelerin desteklenmesine yönelik bir paket olduğunu anımsattı.

Geçen senenin bütçesinden bir miktar para kaldığını, bunu bir sonraki yıla devretmek yerine, küçük işletmelere devretmeyi düşündüklerini ifade eden Özlü, "O, aşağı yukarı 15 bin kişiyi kapsayan kredi paketiydi. Onu 15 bin kişiye verdik fakat 250 bine yakın başvuru geldi. Bu sene 2017 yılı bütçesi açılınca tekrar değerlendirdik. Geçen sene başvurup alamayanlar, tekrar başvuru yapmadılar, onları biz olduğu gibi kabul ettik. 10-20 Şubat arası yeni başvurular aldık. Geçen yıl başvuranlar ile bu seneki başvuruların toplamı 770 bin 976 oldu." diye konuştu.

Şartları sağlayan ve ihtiyacı olan herkese 50 bin liraya kadar, bir yılı geri ödemesiz, üç yıl geri ödemeli ve sıfır faizli kredi vereceklerini belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 11 milyar lira tutuyor vereceğimiz kredi miktarı. Alımlar başladı, şu anda bankaya gidip 'krediye hak kazandım, paramı istiyorum' diyenler işlemlerini yapıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki 15-20 gün içerisinde piyasaya 11 milyar liraya yakın bir sıcak para girişi olacak."

Alınan tedbirlerin uygulamada piyasaya tam yansımadığını kaydeden Özlü, "Varlık Fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi gibi radikal tedbirler aldık. Ben bu aldığımız tedbirlerin piyasaya yansımasının yılın ilk yarısında görüleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

'Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunu kuruyoruz'

TÜBİTAK reformunu 15 Mart'tan önce yasalaştırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Özlü, "Dağınık bir bütçe sistemi yerine toplu bir özel hesapta toplanan bütçe sistemi getiriyoruz. Her alanda destek vermeyeceğiz. Stratejik gördüğümüz, Türkiye'nin siyasi stratejik hedeflerine uygun alanlarda destekler vereceğiz." dedi.

Özlü, "Karar mekanizmalarını hızlandıran, süreçleri kısaltan bir model getiriyoruz. Bu çerçevede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu var, 21 üyesi var. Bu kurulu kaldırıyoruz. Bunun yerine Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunu kuruyoruz." dedi.

"Antarktika'da üs kuracağız"

Antarktika'ya üs kurmak amacıyla 9 kişiden oluşan bir araştırma grubu gönderdiklerini ve söz konusu üssün 2018'de kurulmasını öngördüklerini belirten Bakan Özlü, "Biz buraya üs kuracağız, bilimsel araştırmalar yapacağız. Sürekli orada kalacağız. Biz de oradayız, bir bakıma orada hak iddia ediyoruz." dedi.

Gönderdikleri heyetten Antarktika'ya ilişkin bilgilerin gelmeye başladığını belirten Özlü, kıtadan gelen fotoğrafı paylaştı.

Antarktika ile ilgili anlaşmanın Meclis'ten geçtiğini aktaran Özlü, "Türkiye, Antarktika'nın sadece bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngören anlaşmaya taraf oldu, onayladı. Dolayısıyla biz danışman olmayan ülke statüsünden, danışman ülke statüsüne geçiyoruz. Yaklaşık 53 ülke var. Hiç ummadığımız ülkeler orada üs kurmuşlar. Türkiye'nin de Antarktika'da üssü olacak." diye konuştu.

Söz konusu heyetin çalışma takvimine ilişkin bilgi veren Özlü, "Heyet 1 ay kalıp dönecek. Çünkü kış geliyor. Eksi 80 dereceye kadar soğuk olan bir yer düşünün... Hatta üs kuran ülkeler 1 sene sonra gittiklerinde, karlarla kaplı olduğu için nereye üs kurduklarını bulmakta zorlandıklarını ifade ediliyor. Bir fizibilite raporu çıkarılacak. Oraya kuracağımız yapılar, binalar Türkiye'de yapılacak, gemiyle gönderilecek. Onun boyutları ne olacak, ne kadarlık bir alanda çalışacağız etüt olarak çıkarılacak. Geminin buz kıran özelliği olması lazım. Envanterimizde bu özelliğe sahip gemiler yok. Belki bir yeni gemi yapacağız veya kiralayacağız." şeklinde konuştu.

"Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin yasa tasarısı Meclise sevk edildi"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin yasa tasarısının Meclise sevk edildiğini, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüleceğini bildirdi. Özlü, "İnşallah gelecek hafta Genel Kurula gelecek ve yasalaşacak." ifadesini kullandı.

Japonya, Almanya ve ABD'de uzay ajanslarının bulunduğuna dikkati çeken Özlü, projenin Türkiye'nin uzaydan daha fazla faydalanmasını öngören bir çalışma olduğunu söyledi.

Bakan Özlü, Türkiye Uzay Ajansının, uzaya ilişkin Türkiye'nin faaliyetlerini tek çatı altında toplayacağını, gelişmiş bütün ülkelerde benzerlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Geç kaldığımızı bile söyleyebilirim. Keşke bunu daha önce kursaydık ve çalışmalara başlasaydık." dedi.

"Dünya için otomobil üreteceğiz"

Yerli otomobile ilişkin de konuşan Özlü, yerli otomobil konusunda iş modelinde değişiklik yaptıklarını söyledi. Bu anlamda özel sektörün önde olduğu, devletin desteklediği bir modelle yola devam edeceklerini dile getiren Özlü, "Küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için otomobil üreteceğiz. Nasıl ki yabancı markalar Türkiye'de fabrikalar kurup, otomobil üretiyorlarsa biz de benzer şekilde bir başarıyı hedefliyoruz." dedi.