“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferans Dizisinin 7.sinde Prof. Dr. İskender Yılgör Konuk Edildi

Bilimsel Düşünce, Bilim Üretimi ve Alana Katkı gibi Olguların Hayata Geçirilmesini İlke EdinenYakın Doğu Üniversitesi Bu Bağlamda, Bilim Üretimi Konusunda Önde Gelen Araştırmacıları “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konulu Seminer Dizisine Konuk Ederek, Onların Başarıya Giden Yoldaki Deneyimlerinin Üniversitenin Akademik Kadroları ve Öğrencileri ile Paylaşılmasını Sağlamaya Devam Ediyor. “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” İsimli Konferans Dizisinin 7. Oturumunun Konuğu Kimya Alanında Kaliteli ve Orijinal Akademik Çalışmaları ile Dikkat Çeken Prof. Dr. İskender Yılgör Oldu.

Prof. Dr. İskender Yılgör; “Hayatta Diğer Tüm Zenginlikler Geçici Ama Bilgi Kalıcıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” isimli konferans dizisinde gerçekleştirdiği “Bilginin Gücü” konulu seminerde konuşan Prof. Dr. İskender Yılgör, sunumuna Peter Drucker’ın “Tüm zenginliklerin kaynağı bilgidir” sözü ile başladı. Prof. Dr. İskender Yılgör konuşmasında bilginin, eğitim, deneysel çalışmalar ve gözlemler yoluyla aynı zamanda kişinin kendi yoğun çabası ile elde edilebileceğini, hayatta diğer tüm zenginliklerin geçici ama bilginin kalıcı olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Bilim, bilimsel araştırma, bilgi üretimi ve başarı zinciri gibi konular hakkında konuşan Prof. Dr. İskender Yılgör, yeni bilgi üretmeden çok bu bilgiyi uygulamanın esas olduğu ve önem taşıdığını söylediği, kendi bilgi üretimindeki amacının dünya’da var olan problemleri çözmek olduğu belirtildi. Problemleri çözmek için ise çok ciddi ve hatasız bilimsel araştırmalar yapmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İskender Yılgör, kendi bilimsel araştırma yapma nedenlerinin, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve ekonomik kalkınma sağlamak olduğunu söyledi. Hiçbir yeni bilginin veya buluşun kalıcı olmadığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. İskender Yılgör, yeniliğin sistematik olarak devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İskender Yılgör: “Başarı İçin Kaliteli Eğitim Şart!”

Başarı zinciri ile ilgili yaptığı açıklamalarda her şeyin iyi bir eğitim sisteminde iyi bir eğitim almakla başladığını kaydeden Prof. Dr. İskender Yılgör, kalitesiz bir eğitim sisteminde başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Eğitim sürecinde elde edilen bilgiler sonrası gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan yeni bilgi üretildiğini, yeni bilgilerin, buluş, yenileşim (inovasyon) ve yeni teknolojilerle uygulamaya dönüştürüldüğünü, bunun da toplumların ekonomi ve yaşam kalitesinde pozitif yönde gelişme ve beraberinde başarıyı getirdiğini söyleyen Prof. Dr. İskender Yılgör, bunun bir döngü halinde süreklilik arz ettiğini ifade etti.

Günümüzde Hemen Hemen Her Alanda Kullanımı Bulunan Polimerler

Sunumunda, uzun zincirler oluşturacak şekilde birbirine kimyasal bağlarla bağlanmış küçük moleküllerden oluşan yapılar olan ve günümüzde birçok kullanım alanı bulunan polimerlerden de bahseden Prof. Dr. İskender Yılgör, polimerlerin uygulama alanlarını şöyle sıraladı; Nanoteknolojiler, tekstil, inşaat, uzay-havacılık, otomotiv, sağlık-tıp, su arıtma, enerji, savunma, ambalaj, boya ve mikroelektronik. Polimerik kaplamalara da değinen Prof. Dr. İskender Yılgör, askeri kıyafet, çadır, spor ayakkabısı gibi ürünlerde su buharı geçiren, su geçirmeyen nefes alan tekstil kaplamaları olarak, uzay istasyonu ve uzay araçları için koruyucu kaplamalar olarak, bina ve otomobil boyaları, pencere camları, tekstil kumaşları, binaların damları, güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinde süper su itici ve buzlanmayı önleyici kaplamalar olarak, ayrıca kumaşların kırışmasını önleyici kaplamalar olarak polimerlerin karşımıza çıktığını ifade etti.

Polimerlerin biyomedikal alandaki kullanımından da söz eden Prof. Dr. İskender Yılgör, yapay kalp ve damarlarda, kontakt lenslerde ve 3 boyutlu doku iskelelerinde kullanım alanı bulduğunu ifade etti. Seminer katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt’un Prof. Dr. İskender Yılgör’e plaket takdimi ile sona erdi.

Prof. Dr. İskender Yılgör Kimdir?

1951 yılında Mersin'de doğan İskender Yılgör, lisans eğitimini 1972 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 1974 yılında yüksek lisans, 1977 yılında ise doktora çalışmalarını tamamlayan İskender Yılgör, 1972-1982 yıllarında ODTÜ kimya bölümünde görev yaptı. 1980-1985 yıllarında Virginia Tech Üniversitesi’nde (ABD) misafir araştırmacı olarak bulunan İskender Yılgör, 1985-1989 yıllarında ABD’de Thoratec Laboratories, 1989-1994 yıllarında ise Goldschmidt Chemicals firmalarında Ar-Ge’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İskender Yılgör, 1994 yılında doçent olarak göreve başladığı Koç Üniversitesi’nde 1996 yılından bu yana Profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2003 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazanan İskender Yılgör’ün ödülleri arasında, International Nonwovens Technical Conference, en iyi makale ödülü (1987) (ABD), SIEMENS, Bilim ve Teknoloji Ödülü, Koç Üniversitesi (1999), TOROS Rotary Kulübü, Bilim Ödülü (2004) ve American Chemical Society, Rubber Division, en iyi makale ödülü (2005) (ABD) yer almaktadır. Prof. Dr. İskender Yılgör’ün polimer kimyası ve teknolojileri konusunda Temmuz 2009 itibarıyla uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 73 makalesi, yazarları arasında yer aldığı bir kitap ve 14 kitap bölümü bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yılgör’ün yayınları 2500 civarında atıf almıştır. Prof. Dr. Yılgör’ün ayrıca 8 uluslararası patenti bulunmaktadır. Prof. Dr. Yılgör’ün bilimsel araştırmaları polimer kimyası ve teknolojisi veya başka bir deyimle “plastikler” üzerinedir. Polimerler günümüzde çok geniş uygulama alanları olan malzemelerdir. Prof. Dr. Yılgör’ün geliştirmiş olduğu özgün polimerler, yapay kalp ve yapay damar yapımında, silahlı kuvvetlerin de kullandığı soğuk iklim giysilerinde, kırışmayan kumaş üretiminde, uzay ve havacılık gibi alanlarda uygulamalar bulmuştur.

Prof. Dr. İskender Yılgör 25.09.2009 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.