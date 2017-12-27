“Bilim Üretmek İçin 100 Neden” konulu seminer dizisi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Bilim Üretmek için 100 Neden” Konulu Seminer Dizisinin Altıncı Konuğu Elektrik Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Okyay Kaynak Oldu.

6.sı Gerçekleştirilen Seminer Dizisi ile Alanlarında En İyiler Listesine Girmeyi Başarmış ve Yayınlarına Çok Sayıda Atıf Yapılmış 100 Türk Bilim İnsanının, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri ile Buluşturulması ve Deneyimlerinin Paylaşılması Amaçlanıyor.

Son 20 Yılda Meydana Gelen Teknolojik Değişim İrdelendi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Okyay Kaynak gerçekleştirdiği sunumda, erozyon ve yakınsallık başta olmak üzere geçtiğimiz 20 yıl içerisinde meydana gelen teknolojik değişiklikleri derinlemesine ele aldı. Bu alandaki ilerlemelerin geleneksel disiplinler sınırlarında olduğunu belirten Prof. Dr. Okyay Kaynak, yakınsallığın, yakınsallığın körüklenmesi sonucu ortaya çıkışmış olabileceğini belirtti.Endüstrinin doruk noktasına ulaşarak dördüncü evrede bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Okyay Kaynak, endüstriyel devrimin dört seçkin evresi üzerine bilgiler verdi. Hem yazılım hem de donanım açısından bütünselliği bozucu yapıda gelişmelerle desteklenen büyük veri ve siber fiziksel sistemler alanında yeni geliştirilen yaklaşımlara ek olarak,konseptlerin birbiriyle harmanlanması, bilgi, iletişim ve teknoloji destekli yaklaşımlarının harmanlanması konularına da değindi. Prof. Dr. Okyay Kaynak, endüstriyel elektroniklerden, endüstriyel bilişimlere kadar olan yaklaşım değişiklikleri ve siber fiziksel sistemler dahilendüstride gözlemlenen değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

Yakın Doğu Bilim Ormanı’na Bir Ağaç da Prof. Dr. Okyay Kaynak Adına Dikildi!

Konuşmasının sonunda Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Bilim Üretmek için 100 Neden” konulu seminer dizisine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Okyay Kaynak, söyleşiye gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu belirtti. Seminer sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Okyay Kaynak’ın Yakın Doğu Üniversitesi’nin davetini kabulünden dolayı teşekkürlerini sunarak,Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim üretme süreçlerine yaptığı katkıyı anılaştıranplaketi ve adına Yakın Doğu Bilim Ormanı’na dikilen ağacın belgesini takdim etti.

Prof. Dr. Okyay Kaynak Kimdir?

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1969 yılında birincilik ile mezun oldu. 1972 yılında aynı alanda doktorasını tamamladı. 1972 -1979 yılları arasında elektrik elektronik ok mevkide görev yaptı. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne katıldı. Bugün hala orada emeritus profesör ve UNESCObaşkanı olarak görev yapmaktadır. Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve Çin’de uzun dönemli olarak uçan profesör olarak görev yaptı. Halen akıllı kontrol ve mekanik üzerinearaştırmalar yürütmektedir. Üç kitap yazmış, beş kitap düzenlenmesi yapmıştır. Birçok dergide ve konferansta kullanılan 400’den fazla makale yazmış veya yazımına yardımcı olmuştur. Elektrik Elektronik Mühendisleri Kurumu’nun da üyesidir. Birçok ilim dergisinde hem editörlük hem de danışmanlık yapmıştır. Yakın geçmişte endüstriyel bilişim alanında IEE tutanakları ve mekatronik alanında IEEE/ASME için baş editörlük, aynı zamanda endüstriyel elektronik alanında IEEE trans için yardımcı beş editörlük yapmıştır. Uluslararası organizasyonlarda gayet aktif olmakla birlikte, IEEE bünyesinde birçok komitede görev almış ve 2002 – 2003 yılları arasında IEEE Endüstriyel Elektronik Derneği başkanlığını yapmıştır.Kendisine IEEE Third Millennium madalyası(2001) IEEE/IESAnthony J. Hornfeck servisi ödülü(2005) ve IEEE/IESdoktor – IngenieurEugeneMittelman üstün başarı ödülü (2011) verilmiştir. Yakın zamanda da Çin Dostluk Ödülü (2016) veHumboldtAraştırma Ödülü’nü (2016) almaya hak kazanmıştır.