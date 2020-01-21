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Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

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İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olduğu vakıf yönetiminin karara itiraz edeceği öğrenildi.
Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

Kurucuları arasında eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.

1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapması beklenirken, vakıf yönetiminin kayyım kararına itiraz edileceği öğrenildi.

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.

Mustafa Özel, Murat Ülker ve Fikri Gökbörü Kançal ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kurulan BSV, öğrencilere burs ve seminerler veriyordu. Birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazarın verdiği seminerlerle birçok kişi tarafından “Açık Üniversite” olarak nitelendirilen Bilim ve Sanat Vakfı’nın seminerlerinden bir dönem ağırlıkla, başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite eğitimi göremeyenler faydalandı.

Birçok araştırma merkezi kuran vakıf çeşitli alanlarda yayınlar da yapıyordu.

Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen arazinin tahsisinin durdurulması sonrası üniversitenin bankalarla kredi ilişkisi bozulmuş devam eden süreçte üniversite yönetimi garantör üniversite sıfatıyla Marmara Üniversitesi’ne devredilmişti

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