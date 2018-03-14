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Bilimin parlak yıldızıydı: ünlü fizikçi Stephen Hawking hayata veda etti

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Bilimin parlak yıldızıydı: ünlü fizikçi Stephen Hawking hayata veda etti
Bilimin parlak yıldızıydı: ünlü fizikçi Stephen Hawking hayata veda etti

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim verdi. Yayınladıkları açıklamada, "Onu sonsuza kadar özeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Hawking’in öldüğünü aile sözcüsü açıkladı. Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi. "Onun cesareti ve sebatlı çalışmaları pek çok insana ilham verdi" diyen çocukları "Onu sonsuza kadar özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hawking, Albert Einstein'den sonraki en büyük dahi olarak kabul ediliyordu. 

Hawking geçen yıl İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda 75 yaşına kadar yaşayacağını hiç düşünmediğini, birikimini halen yansıtabildiği için kendisini şanslı hissettiğini dile getirmişti.

21 YAŞINDA ALS HASTALIĞINA YAKALANDI

Stephen Hawking 1960’ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi’ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

Hawking'in hayatı 2015'te gösterime giren "Her Şeyin Teorisi" adlı filme de konu olmuştu.

Stephen Hawking hakkında:

- İngiltere'nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942'de doğru

- 1959'da girdiği Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okudu daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde doktora yaptı

- 1963'te tedavisi olmayan motor nöron (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandı, iki yıllık ömrü kaldığı söylendi

- 1974'te 'Hawking radyasyonu' (Hawking ışınımı) olarak bilinen kara deliklerin yayması gerekdiğini öne sürdüğü radyasyonla ilgili makalesini yayımladı

- 1988'de Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere adlı 1988'de yayımladığı kitap 10 milyondan fazla kopya sattı

- Hayatı, 2014'te The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi) filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Hawking'i Eddie Redmayne oynadı. 

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