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Bilimsel araştırma: Akdeniz diyeti demans riskini ciddi oranda azaltıyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, Akdeniz diyeti olarak da bilinen sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenme tarzının demans riskini ciddi oranda azalttığını ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Akdeniz diyeti demans riskini ciddi oranda azaltıyor

İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma Akdeniz tipi beslenmenin demans riskini yüzde 25 oranında azalttığını ortaya çıkardı. 60 binden fazla İngiliz vatandaşının verilerinin incelendiği araştırmada sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin kişinin genetik hastalık riskine rağmen demans riskini azalttığı belirtildi.

Kuruyemiş, deniz ürünleri, tahıl ve sebze ağırlıklı beslenme türü olarak da bilinen Akdeniz tipi beslenmenin demans riskini azalttığı kayıtlara geçti. Bilim insanları, bu sonuçların umut verici olduğunu ve hastalıkla mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten Exeter Üniversitesi’nden Dr. Janice Ranson, “Büyük ölçekli katılımın olduğu bu araştırmada Akdeniz tipi beslenmenin beyin sağlığına uzun vadede etkisi ortaya çıktı” dedi. Araştırmada yer alan Newcastle Üniversitesi’nden Dr. Oliver Shannon ise, “Toplum sağlığı için demans gelişimi riskini azaltmak büyük önceliğimiz. Demas milyonlarca insanın yaşamını etkiliyor ve şu an bunu iyileştirmek için çok sınırlı seçenek bulunuyor” dedi.

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