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Bilimsel araştırma: Annelerin egzersiz yapma süreleri yetersiz

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Yapılan bir araştırma, annelerin yarısından fazlasının yeterli düzeyde egzersiz yapmadığını ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Annelerin egzersiz yapma süreleri yetersiz

ABD’deki Cambridge ve Southampton üniversitelerinden araştırmacılar, 1998 ile 2002 yılları arasında, yaşları 20 ile 32 arasında değişen 848 kadının verilerini analiz etti.

Daily Mail’in haberine göre, okul çağında çocuğu olan kadınlar günde yaklaşık 26 dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite yaparken dört yaşında veya daha küçük çocukları olan kadınlar günde yaklaşık 18 dakika yaptı.

Bu arada, birden fazla çocuğu olan anneler de, günde yalnızca yaklaşık 21 dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite yapabildiler. Ancak buna karşılık, beş yaşın altında birden fazla çocuğu olan annelerin, okul çağındaki çocukları olan annelere göre daha fazla aktivite yaptıkları bulundu.

“ANNELERİN HAYATI KOLAYLAŞTIRILMALI”

Uzmanlar, annelerin yüksek yoğunluklu aktivite yapmasına yardımcı olmak için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Cambridge Üniversitesi Tıbbi Araştırma Konseyi Epidemiyoloji Birimi’nde doktora öğrencisi olan Rachel Simpson, “Özellikle kalp atış hızını artıran daha fazla fiziksel aktivite yapmanın, hem kısa vadede hem de uzun vadede net faydaları var.”

“Ancak anne olmanın gerekleri zaman bulmayı zorlaştırabilir. Özellikle küçük çocukları olan meşgul annelerin, yaptıkları daha yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite miktarını artırmalarını mümkün olduğunca kolaylaştırmanın yollarını düşünmeliyiz” dedi.

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