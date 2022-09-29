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Bilimsel araştırma: Antidepresanlar kalp hastalığını tetikliyor

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Bilim insanları, uzun süreli antidepresan kullanımının kalp hastalığından ölme riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Antidepresanlar kalp hastalığını tetikliyor

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, 10 yıldan uzun süredir bu tip ilaçları kullanan hastaların kalp hastalığına yakalanma ve kalp hastalığından ölme olasılığının iki katına kadar çıktığını keşfetti.

Bulguya rağmen, uzmanlar bugün ilaç kullanan milyonlarca insanı panik yapmamaya çağırdı ve antidepresanların güvenli olduklarında ısrar ettiler. Tespit ettikleri bağlantının, ilaçlardan ziyade, depresyonun kendisinin kalp problemleri riskini artırıyor olabileceğini belirttiler.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, antidepresan kullanımının kalp sağlığını etkileyip etkilemediğini belirlemek için UK Biobank’ta 40 ila 69 yaşları arasındaki 220.121 kişiye ait verileri incelediler.

Dr. Narinder Bansal liderliğindeki ekip, 10 yıldan fazla süredir antidepresan kullananları kullanmayanlarla karşılaştırdı.

ÖLÜM OLASILIĞI İKİ KATINA ÇIKTI

Sekiz ilaç türünün incelediği araştırma, British Journal of Psychiatry Open’da yayınlandı.

Sonuçlar, SSRI (selektif serotonin geri alım inhibitörleri) alanların herhangi bir antidepresan kullanmayanlara kıyasla kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 34 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kullanıcıların kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı neredeyse iki katı çıktı ve herhangi bir nedenden erken ölme olasılıkları da yüzde 73 daha fazlaydı.

DİYABET RİSKİ İSE DÜŞTÜ

Ekip ayrıca antidepresanların, özellikle de SSRI’ların, yüksek tansiyon veya diyabet geliştirme riskini yüzde 23 ila 32 oranında azalttığını tespit etti. Ancak, bu bulgu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Araştırma için depresyonu olanların aşırı kilolu olma, sigara içme ve daha az egzersiz yapma olasılıkları da dahil olmak üzere çok çeşitli risk faktörleri hesaba katıldı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) rakamları, ülkede geçen yıl 8,3 milyon hastaya antidepresan reçete edildiğini ve bir yıl önceki 7,9 milyon olan bu veride yüzde altı artış olduğunu ortaya koydu.

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