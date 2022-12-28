Bilimsel araştırma: Aralıklı oruç yaşlanmayı geciktirmiyor

Yapılan bir araştırma, son yıllarda popüler hale gelen aralıklı oruç diyetinin (intermittent fasting), sosyal medyada iddia edildiğinin aksine, yaşlanmayı engellemediğini ortaya koydu.

Kourtney Kardashian ve Chris Pratt gibi ünlülerin de tercih ettiği aralıklı oruç, gün içerisindeki belirli saatler arasında yemek yemeyi tavsiye eden bir beslenme biçimi. Kilo kaybı açısından etkili sonuçlar sağlayan aralıklı orucun, yaşlanmayı yavaşlattığı iddiaları da kafa karıştırmıştı.

Aralıklı oruç çok revaçta olsa da, bilim insanları hala uzun ömür üzerindeki etkisini değerlendiriyorlar. Geçen ay, ABD’deki Tennessee Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu diyetin erken ölüm artışını yüzde 30 artırabileceğini bildirdi.

Daily Mail’in haberine göre, Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nden bir ekip de, süreli olarak yemek yememenin yaşlanmayı önlemede etkili olduğunu gösteren somut bir kanıt olmadığını söyledi.

ARALIKLI ORUCUN ETKİSİ YOK

Çalışmada, diyet yapan farelerde çok çeşitli vücut fonksiyonlarında yaşa bağlı değişiklikler kapsamlı bir şekilde incelendi.

Sağlık kontrolü, görme keskinliği, refleksler ve kardiyovasküler fonksiyon gibi bir dizi koşulun yanı sıra farelerin keşif aktivitesi, immünolojik parametreler, kan hücresi sayıları ve dokudaki yaşlanmayla ilişkili hastalık belirtileri gibi diğer özellikleri ölçtü.

Sonuçları değerlendiren araştırmacılar, daha yaşlı farelerin olduğundan daha genç göründüğü zaman bile bunun diyet dışındaki nedenlerle meydana geldiği sonucuna vardılar.

Araştırmada yer alan Helmholtz Zentrum München’deki Deneysel Genetik Enstitüsü ve Alman Fare Kliniği başkanı Profesör Martin Hrabĕ de Angelis de, “Sonuç olarak, her iki fare grubunun da benzer şekillerde yaşlandığını bulduk. Aralıklı orucun genel olarak bunda çok az etkisi oldu.” dedi.